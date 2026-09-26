В Казахстане намолочено 18,6 млн тонн зерна

В Казахстане продолжается уборочная кампания. Аграрии уже убрали 81,5% площадей зерновых и зернобобовых культур — собрано 18,6 млн тонн зерна при средней урожайности 14,6 ц/га.

В текущем году общая посевная площадь в стране достигла 24,2 млн га, увеличившись на 600 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Из них 15,6 млн га занято зерновыми культурами, 5,2 млн га — масличными, 3 млн га — кормовыми культурами. Площадь посевов хлопчатника составила 173,6 тыс. га, сахарной свеклы — 23,8 тыс. га.

На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры убраны с 12,7 млн га из общей посевной площади.

Важным показателем уборочной кампании остается не только объем собранного зерна, но и его качество.

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 4,9 млн тонн зерна нового урожая. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было принято 4,1 млн тонн.

Основную долю составляет зерно 3-го класса — 74%. Еще 20% приходится на 4-й класс и 6% — на 5-й класс.

Высокие показатели отмечаются и по содержанию клейковины. Более 28% клейковины выявлено в 48% исследованной мягкой пшеницы. Еще в 25% образцов показатель составляет 25–27%, а в 27% — 23–24%.

Параллельно аграрии наращивают темпы уборки масличных культур. На сегодняшний день убрано 2,2 млн га, собрано 2,2 млн тонн маслосемян.

Продолжается уборка и других сельскохозяйственных культур. Уже собрано 2,9 млн тонн овощей, 2,5 млн тонн картофеля и 2,3 млн тонн бахчевых культур.

Для проведения уборочной кампании в регионах задействован значительный парк сельскохозяйственной техники: 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц прочей техники.

Продолжается работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями.

На 2026 год установлен план внесения удобрений в объеме 2,3 млн тонн. По оперативным данным акиматов, уже заключены договоры на отгрузку 2,1 млн тонн удобрений или 90% от плана.

Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов продолжает мониторинг темпов уборочной кампании, качества нового урожая и обеспеченности аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами.