От господдержки к конкретным результатам: в МСХ РК обсудили ключевые задачи развития АПК

Заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса прошло с участием вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы, руководителей департаментов и профильных комитетов.

Открывая заседание, председатель Общественного совета Ержан Нурбаев отметил, что главный критерий эффективности господдержки — конкретный экономический результат.

«Сегодня агросектор получает масштабную государственную поддержку и одновременно сталкивается с новыми вызовами. Поэтому важно не только увеличивать финансирование, но и обеспечивать его максимальную отдачу. Наша задача — своевременно выявлять системные проблемы, учитывать позицию участников рынка и вырабатывать практические решения, которые дают ощутимый эффект для сельхозтоваропроизводителей и экономики в целом», — сказал Ержан Нурбаев.

На заседании рассмотрели эффективность механизмов господдержки и инвестиционных программ, развитие аквакультуры, использование земельных ресурсов, фитосанитарную безопасность и обеспечение продовольственной независимости.

Одним из результатов инвестиционной политики стало развитие льготного кредитования по ставке 2,5% годовых, ориентированного на создание и расширение производств.

В рамках программы по тиражированию опыта СКО профинансировано 245 проектов по 16 направлениям АПК, из которых 150 уже введены в эксплуатацию. Создано более 1,5 тыс. рабочих мест.

Положительная динамика отмечается и в сельскохозяйственном производстве. Так, индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях вырос с 85,1% в 2023 году до 113,2% в 2025 году.

Значительный объем инвестиций направлен на развитие молочного и мясного животноводства. В 2023–2025 годах в рамках данной программы профинансировано 97 молочно-товарных ферм, в том числе 71 ферма с производством более 460 тыс. тонн молока уже введена в эксплуатацию.

Реализация всех запланированных проектов позволит увеличить производство молока до 600 тыс. тонн.

Одновременно растет производство мяса всех видов. С начала реализации программы профинансировано 27 проектов в сфере мясного животноводства на общую сумму 33,8 млрд теңге.

Наращивание объемов производства сопровождается развитием инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, государственная поддержка становится не только источником финансирования отдельных проектов, но и важным инструментом структурной трансформации агропромышленного комплекса.

Привлечение частных инвестиций, создание новых производств, развитие животноводства и переработки формируют основу для дальнейшего роста отрасли и повышения её конкурентоспособности.

Отдельно участники обсудили развитие аквакультуры. Сформирован реестр, в котором зарегистрировано 698 субъектов отрасли.

С 2027 года планируется внедрение модуля аквакультуры в информационной системе E-Fish для мониторинга отрасли, ведения реестра субъектов и прослеживаемости продукции.

Инвестиционная активность в АПК сохраняется. Дорожная карта на 2026 год предусматривает реализацию 161 проекта общей стоимостью 1,3 трлн теңге. Подписано 13 инвестиционных соглашений на сумму 3,2 млрд. долларов.

Продолжается и работа по импортозамещению.

По большинству базовых продовольственных товаров обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией составляет 80% и выше. В числе приоритетных направлений — производство сахара, мяса птицы и молочной продукции.

За январь-август 2026 года объем производства продуктов питания достиг 2,8 трлн теңге, индекс физического объема составил 112,9% к аналогичному периоду прошлого года.

В завершение Ержан Нурбаев подчеркнул, что дальнейший рост должен обеспечиваться не только увеличением показателей, но и качественным использованием государственных ресурсов.

«Перед сектором стоит задача не просто наращивать показатели, а обеспечить качественный и устойчивый рост. Для этого необходимы системные решения, эффективное использование бюджетных средств и постоянный контроль за результатом для государства, бизнеса и сельхозтоваропроизводителей. Общественный совет готов и далее вносить свой вклад в эту работу и обеспечивать площадку для конструктивного диалога», — резюмировал председатель Общественного совета.

Все предложения и рекомендации, озвученные на заседании, будут проанализированы и взяты в работу.