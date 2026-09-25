На II Международном форуме «Ветеринарная безопасность» вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин представил ключевые меры Казахстана по модернизации ветеринарной отрасли и обеспечению эпизоотического благополучия.

В форуме приняли участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, делегации Турции, Индии, Беларуси, представители Евразийской экономической комиссии, ФАО, международных отраслевых организаций и бизнеса.

В центре обсуждения — предупреждение трансграничного распространения инфекционных заболеваний животных, современные методы диагностики и профилактики, развитие ветеринарных систем и международное сотрудничество.

Выступая на пленарном заседании «Обеспечение эпизоотического благополучия в едином пространстве: вызовы, подходы, решения», Амангалий Бердалин отметил, что ветеринарная безопасность является не только вопросом здоровья животных, но и одним из факторов продовольственной безопасности, устойчивости экономики и развития международной торговли.

«Сегодня ветеринарная безопасность напрямую связана с продовольственной безопасностью, экспортным потенциалом и устойчивостью АПК. Трансграничные биологические угрозы не признают государственных границ, поэтому требуют согласованных и системных решений», — отметил вице-министр.

Эпизоотическая ситуация в Казахстане сохраняется стабильной. Территория РК признана свободной от ящура, что создает условия для экспорта продукции животного происхождения в 42 страны мира. В реестры зарубежных государств включены 3 886 предприятий.

В рамках поручений Главы государства Правительством утвержден Комплексный план развития ветеринарии на 2026–2030 годы. Документ охватывает восемь приоритетных направлений, включая обеспечение безопасности животных и продукции животного происхождения, укрепление лабораторной базы, расширение экспортных возможностей, развитие кадрового потенциала, отечественной ветеринарной фармацевтики и совершенствование государственного регулирования.

Отдельное направление реформы — цифровая трансформация ветеринарной системы. До конца 2026 года планируется завершить основные работы по развитию информационных систем, автоматизации учета и переходу на технологические решения QazTech.

Совместно с Halyk Bank реализуются проекты по цифровизации, направленные на обеспечение полной прослеживаемости животных и продукции животного происхождения, повышение прозрачности ветеринарного контроля и снижение рисков нарушений при перемещении подконтрольных товаров.

«Эпизоотическое благополучие не имеет границ. Эффективное противодействие трансграничным биологическим угрозам возможно только при оперативном обмене информацией, координации действий и объединении усилий ветеринарных служб, органов государственной власти, науки и профессионального сообщества», — подчеркнул Амангалий Бердалин.

В ходе форума участники обсудили перспективы совместной работы государственных регуляторов, научного сообщества и отраслевых объединений, совершенствование нормативной базы, внедрение риск-ориентированного подхода, обменялись практиками, а также определили направления дальнейшего сотрудничества в сфере ветеринарной безопасности.