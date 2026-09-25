Нарушения при перевозке отрубей и замороженной баранины выявлены на посту «Сырым»

На ветеринарном контрольном посту «Сырым» при проверке грузовых автомобилей выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований при перевозке пшеничных отрубей и замороженного мяса баранины.

Так, из Ульяновской области Российской Федерации в Сайрамский район Туркестанской области перевозилось 40 тонн пшеничных отрубей. При проверке установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, термической обработки продукции и маркировки.

В другом случае из Улан-Батора (Монголия) в Душанбе (Таджикистан) перевозилось 20 тонн замороженного мяса баранины. Установлено, что в отношении транзитного перемещения данной продукции через территорию Казахстана с территорий Российской Федерации, в отношении которых введены ограничения в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией, действовали временные ограничения.

Грузовые автомобили возвращены в направлении отправления. В отношении водителей составлены административные протоколы по статье 406 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложены штрафы. Грузоперевозчикам разъяснены ветеринарно-санитарные требования ЕАЭС.

С начала 2026 года на данном посту выявлено 249 нарушений, 249 грузовых автотранспортных средств возвращены в направлении отправления, в отношении 117 лиц составлены административные протоколы, наложены штрафы.

Министерство сельского хозяйства РК призывает грузоперевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности соблюдать ветеринарно-санитарные требования Республики Казахстан и ЕАЭС. Соблюдение установленных требований и правильное оформление ветеринарных сопроводительных документов являются необходимыми условиями для предупреждения нарушений и обеспечения эпизоотической безопасности страны.