Страны Центральной Азии укрепляют взаимодействие в сфере «Единого здоровья»

В Бишкеке состоялась региональная конференция «Единое здоровье – 2026», объединившая более 150 представителей государственных органов, международных организаций, научного и экспертного сообщества Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Мероприятие организовано при поддержке Пандемического фонда и Четырёхстороннего альянса «Единое здоровье», объединяющего ФАО, ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения животных и ЮНЕП.

Казахстан на конференции представил заместитель председателя КВКН МСХ РК Таскын Кызайбаев.

Основное внимание участники уделили профилактике зоонозных заболеваний, готовности к пандемиям и трансграничным инфекционным угрозам, а также совершенствованию ветеринарного и эпидемиологического надзора. Отдельно рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

В рамках 4-го заседания Регионального координационного совета по «Единому здоровью» представители пяти стран обсудили результаты работы национальных координационных структур, региональный план и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

Практическим вопросам реализации региональных инициатив была посвящена отдельная рабочая сессия с участием представителей Всемирного банка и Регионального экологического центра Центральной Азии. Участники рассмотрели вопросы финансового управления, закупок, межведомственной координации и потребностей стран-участниц.

По итогам конференции определены дальнейшие направления работы по обмену информацией, развитию ветеринарного и эпидемиологического надзора, а также повышению готовности к инфекционным угрозам.