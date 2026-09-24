Возврат сельхозземель: план 2026 года перевыполнен

В Казахстане продолжается системная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и выданных с нарушениями законодательства земель сельскохозяйственного назначения, а также их последующему вовлечению в экономический оборот. При годовом плане в 1 млн га государству уже возвращено 1,2 млн га неэффективно используемых сельхозугодий.

Об итогах проведенной работы и планах в сфере земельных отношений на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов.

«Вопрос не ограничивается простым возвратом земель государству. Основная цель – дальнейшее эффективное использование возвращенных земель, получение от них конкретного результата и, прежде всего, обеспечение потребностей сельских жителей и сельскохозяйственных товаропроизводителей», – подчеркнул Мурат Темиржанов.

Контроль за использованием земельных ресурсов ведется на постоянной основе. В текущем году территориальными подразделениями проведено более тысячи внеплановых проверок на площади свыше 1 млн га. По их результатам землепользователям выдано 715 предписаний об устранении нарушений на площади 884 тыс. га, материалы по принудительному изъятию еще 211 тыс. га рассматриваются в судебных органах. При этом выполнение годового плана не означает прекращения контрольных мероприятий – выявление нарушений продолжается в соответствии с действующим законодательством.

Параллельно ведется работа по перераспределению возвращенных земель. На начало сентября 2026 года объем перераспределенных земель достиг 13,5 млн га. Из них 5,5 млн га выделено в общее пользование местному населению для выпаса скота, а 8 млн га передано субъектам АПК на конкурсной основе.

Особое внимание уделяется вовлечению в эффективный хозяйственный оборот крупных земельных массивов площадью от 10 до 50 тыс. га, что создает условия для формирования новых, в том числе круглогодичных, рабочих мест в сельской местности.

Одновременно государство усиливает защиту прав добросовестных аграриев, инвестирующих в развитие своих хозяйств. Специально созданная рабочая группа и утвержденные методические рекомендации установили четкую систему оценки добросовестности фермеров, регламентировали сроки межведомственного взаимодействия и упростили порядок продления права землепользования.

Важные изменения происходят и в сфере охраны почв. В июле 2026 года вступил в силу Закон «Об охране почв», закрепивший приоритет сохранения плодородия земель и расширивший ответственность землепользователей. В рамках формирования Единой цифровой платформы земельных ресурсов в текущем году проведены почвенные обследования на 7 млн га, геоботанические – на 7,5 млн га, агрохимические – на 4 млн га, а цифровыми материалами оценки охвачено 53,5 млн га. По результатам обследований выявлено 2,7 млн гектаров деградированных земель, требующих проведения восстановительных мероприятий.

С 1 января 2027 года механизм распределения сельскохозяйственных участков полностью перейдет в электронный формат.

«Проведение электронных конкурсов позволит исключить человеческий фактор и отказаться от институциональной работы земельных комиссий. Техническое тестирование обновленной цифровой системы и оценка ее функционала до официального вступления норм в силу будут проведены в рамках пилотного проекта на территории Акмолинской области и области Жетісу», – сообщил Мурат Темиржанов.

В связи с завершением в 2026 году моратория на предоставление земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность разработаны поправки, предусматривающие его продление до конца 2031 года.

Мурат Темиржанов подчеркнул, что работа по возврату и перераспределению земель будет продолжена в строгом соответствии с поручениями Главы государства и направлена на обеспечение справедливого и эффективного землепользования, сохранение земельных ресурсов и удовлетворение потребностей сельских жителей и сельскохозяйственных товаропроизводителей.