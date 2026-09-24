Еңбек адамы. Степное дело Амангоса Тулеуова

Осенью Амангосу Тулеуову исполнится 77 лет. Более сорока лет его профессиональная жизнь связана с хозяйством «Степное», расположенным в одном из самых отдалённых населённых пунктов Актюбинской области, у российской границы.

За эти годы страна пережила серьёзные экономические перемены. Менялись формы хозяйствования, техника и технологии, подходы к организации сельскохозяйственного производства. «Степному» пришлось пройти через перестройку, сложные 1990-е и последующие преобразования аграрного сектора.

Сегодня ТОО «Степное» — многоотраслевое хозяйство с 25 тысячами га посевных площадей, животноводством и собственной переработкой. Здесь выращивают зерновые и масличные культуры, работают мельница, колбасный цех и пекарня.

Но нынешний масштаб предприятия стал возможен благодаря решениям, которые принимались в годы, когда будущее многих хозяйств оставалось неопределённым.

В советские годы в регионе насчитывалось 153 хозяйства. После распада прежней системы многие из них прекратили существование. Производственная база приходила в упадок, земельные паи распределялись между владельцами, сокращались рабочие места.

В «Степном» решили сохранить хозяйство как единое предприятие. Земельные паи оставили в товариществе, удержали технику и производственную базу, продолжили работу социальных объектов.

Амангос Тулеуов к тому времени уже имел опыт работы в сельском хозяйстве. Выпускник Уральского сельскохозяйственного института, по образованию зоотехник, он возглавил спецхозобъединение ещё в советские годы. Затем ему пришлось руководить хозяйством в условиях перехода к новой экономической системе.

В 1990-е годы основными задачами стали сохранение производства и рабочих мест. При этом в хозяйстве продолжали заниматься вопросами, которые напрямую касались жизни села.

В те годы было важно не допустить исчезновения привычной для жителей инфраструктуры.

«Есть детский сад, который мы не дали приватизировать, работает школа, амбулатория. В сложные 90-е мы построили Дом культуры. Улицы асфальтированы, в домах есть газ и вода», — рассказывает руководитель хозяйства.

С 1991 года школьники из нескольких населённых пунктов Каргалинского района получают горячее питание. В 1990-е годы «Степное» также участвовало в благоустройстве улиц, обеспечении электроснабжения, развитии водопроводных и газовых сетей.

Сегодня в «Степном» занимаются растениеводством и животноводством, перерабатывают собственную продукцию. Развитие переработки позволило дополнить традиционное сельскохозяйственное производство новыми направлениями.

Отдельное внимание уделяется вопросам исторической памяти и культурного наследия родного края.

Труд и общественная деятельность руководителя крупного агрофомирования отмечены государственными и общественными наградами. Среди них — звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», ордена «Знак Почёта», «Құрмет» и «Отан».

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» он получил из рук Главы государства на форуме работников сельского хозяйства.

«Это всё благодаря труду людей. И награда, которую я получил, тоже общая», — говорит он.