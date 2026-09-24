В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», в стране ведется работа по переходу от экспорта сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Правительство в лице Министерства сельского хозяйства реализует комплекс мер по расширению перерабатывающих мощностей, внедрению современных технологий и развитию производств последующих переделов.

Такой подход одновременно расширяет рынок сбыта для сельхозтоваропроизводителей, укрепляет перерабатывающую промышленность, создает новые производства в регионах и формирует дополнительные возможности для экспорта.

64% сырья уже проходит переработку внутри страны

По ключевым видам сельскохозяйственного сырья – мясу, молоку, масличным культурам, кукурузе, рису и гречихе – доля переработки за период 2023–2025 годов выросла с 35% до 64%. К концу 2026 года поставлена задача, чтобы довести этот показатель до 70%.

Для поддержки предприятий предусмотрен комплекс финансовых и нефинансовых инструментов: льготное финансирование, инвестиционные субсидии, налоговые преференции, стимулирование закупок отечественного сырья, сопровождение проектов и продвижение продукции на внешних рынках.

В 2024-2026 годах на финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий направлено порядка 230 млрд теңге.

Одновременно создаются новые мощности. В 2024-2026 годах в рамках программы по тиражированию опыта строительства молочно-товарных ферм Северо-Казахстанской области профинансировано 39 инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственных продукции на сумму 42,3 млрд теңге.

Сформированная база позволяет переходить к следующей задаче – развитию производств, где из единицы сырья производится более широкий спектр продукции с большей экономической отдачей.

Рост производства биоэтанола в 2,2 раза и $4 млрд инвестиций

Наиболее масштабная трансформация охватывает зерновой сектор, где ежегодно около 510 тыс. тонн приходится на глубокую переработку. Сегодня действуют три специализированных предприятия, выпускающих крахмалопродукты, глютен и биоэтанол.

При этом возможности значительно шире. Современные технологии позволяют получать из зерна крахмал, глютен, сиропы, биоэтанол, кормовые компоненты и другую продукцию для пищевой, кормовой и смежных отраслей.

Рост уже отражается на производственных показателях. В 2025 году произведено около 152 тыс. тонн крахмалопродуктов – на 28,2% больше, чем годом ранее. Выпуск биоэтанола достиг 21 тыс. тонн, увеличившись в 2,2 раза.

За январь–июнь 2026 года произведено 67,5 тыс. тонн крахмалопродуктов, из которых 35,6 тыс. тонн экспортировано.

Эти показатели свидетельствуют о формировании нового направления, ориентированного не только на внутренний спрос, но и на внешние рынки.

Для дальнейшего развития глубокой переработки зерна сформирован портфель из шести крупных проектов общей стоимостью около $4 млрд.

До 2029 года планируется создать мощности по переработке порядка 5,8 млн тонн сырья в год. Проекты предусматриваются в Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской областях и городе Астане. Производственная программа включает крахмал, глютен, сиропы, биоэтанол, аминокислоты, кормовые компоненты и другую продукцию высокого передела.

Часть проектов уже перешла в практическую стадию: введено в эксплуатацию предприятие «Казкрахмал», по проекту Fufeng по переработке кукурузы получена первая продукция.

Новые проекты создадут многократно больший производственный потенциал, позволят существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции и сформировать новые цепочки сбыта.

210 мясоперерабатывающих и 180 молокоперерабатывающих предприятий: наращивается выпуск готовой продукции

Развитие производств последующих переделов системно охватывает все базовые направления сельхозпроизводства.

В масложировой отрасли работает около 90 предприятий общей мощностью свыше 4,5 млн тонн сырья в год. Более 90% выращенного подсолнечника перерабатывается внутри страны. Следующая задача – увеличение выпуска продукции последующих стадий переработки.

В мясной и молочной промышленности функционирует порядка 210 мясоперерабатывающих и 180 молокоперерабатывающих предприятий. Расширяется выпуск колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, кисломолочной и другой готовой продукции. В 2025 году производство мясных консервов выросло на 48,3%.

Перспективными направлениями также остаются переработка шерсти, плодоовощной продукции и производство комбикормов.

Таким образом, развитие переработки постепенно охватывает основные виды сельскохозяйственного сырья и создает более тесную связь между аграрным производством и промышленностью.

$3,6 млрд аграрного экспорта: укрепление позиций на внешних рынках

Расширение переработки уже отражается на структуре внешней торговли.

В 2024 году доля переработанной продукции в экспорте АПК составила 52% ($2,66 млрд в денежном выражении) против 43% ($2,3 млрд) годом ранее – в 2023 году.

В 2025 году объемы поставки выросли до $3,6 млрд (+35,3%), при этом за счет общего роста аграрного экспорта доля переработки удержалась на высоком уровне 52%. К 2030 году планируется довести этот показатель до 70%.

Рост поставок продукции более высокого передела расширяет экспортную номенклатуру и позволяет эффективнее использовать отечественную сырьевую базу. При этом экспорт сырья остается важной составляющей внешней торговли Казахстана, а задача заключается в постепенном увеличении доли продукции, прошедшей последующие стадии производства в Казахстане.

Одновременно расширяется внутреннее производство ингредиентов, компонентов и полуфабрикатов, ранее закупавшихся за рубежом.

Глубокая переработка зерна создает возможности для выпуска крахмалопродуктов, глютена, сиропов, аминокислот, биоэтанола и кормовых компонентов. Развитие мясной, молочной и масложировой отраслей увеличивает предложение отечественных продуктов и полуфабрикатов.

В результате растет спрос на сельскохозяйственное сырье внутри страны, а перерабатывающая промышленность получает дополнительные рынки сбыта.

Цель на перспективу: доведение доли аграрного экспорта с высокой добавленной стоимостью до 70%

Следующий ориентир – технологическое усложнение производства.

На ближайшую перспективу определены конкретные показатели: доведение доли переработки основных видов сельскохозяйственного сырья до 70%, увеличение доли переработанной продукции в аграрном экспорте до 70% и реализация до 2029 года шести крупных проектов глубокой переработки зерна мощностью порядка 5,8 млн тонн сырья в год.

При этом количественный рост должен сопровождаться качественными изменениями. Речь идет о расширении номенклатуры, внедрении современных технологий, развитии производственных компетенций и выпуске продукции, востребованной на внутреннем и внешних рынках.

Экономический эффект будет формироваться сразу по нескольким направлениям: сельхозтоваропроизводители получат более емкий рынок сбыта, регионы – новые инвестиции и рабочие места, промышленность – дополнительные мощности и технологии, экспорт – новые товарные позиции.

Главный результат заключается в более эффективном использовании отечественной сырьевой базы и увеличении доли производственных операций, осуществляемых внутри страны.

Глубокая переработка тем самым становится одним из ключевых инструментов структурной модернизации АПК и практической реализации курса на увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Ее дальнейшее развитие позволит укрепить взаимосвязь сельского хозяйства и промышленности, расширить экспортный потенциал и повысить экономическую отдачу от отечественного сырья.

Источник: primeminister.kz