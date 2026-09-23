Продкорпорация погасила облигации на 62,7 млрд тенге

АО «НК «Продкорпорация» полностью исполнило обязательства по двум выпускам среднесрочных облигаций на общую сумму 62,7 млрд тенге. Выплаты инвесторам произведены в конце августа 2026 года.

Инвесторам возвращено 60 млрд тенге основной суммы долга и выплачено 2,7 млрд тенге купонного дохода.

Облигации были размещены на бирже KASE в начале 2025 года. При определении срока обращения выпуска в 1,5 года Продкорпорация исходила из принципов эффективного финансового планирования и специфики денежного цикла зернового рынка.

«При определении срока финансирования мы учитывали специфику денежного цикла зернового рынка, при котором значительная потребность в ликвидности возникает в период закупа урожая, а денежные поступления от его реализации распределяются на последующие периоды. Срок обращения облигаций в 1,5 года позволил сбалансировать потребность компании в финансировании с ожидаемыми денежными потоками и обеспечить своевременное исполнение обязательств перед инвесторами», - сообщил первый заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Ильдар Исмагулов.

Он отметил, что эффективное управление финансовыми ресурсами имеет особое значение для Продкорпорации, поскольку компания играет важную роль в обеспечении стабильности зернового рынка и поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей.

«Для нас принципиально важно сочетать финансовую устойчивость компании с выполнением ее ключевых задач - обеспечением продовольственной безопасности и поддержкой аграриев. Продкорпорация обеспечивает закуп сельскохозяйственной продукции и предоставляет сельхозтоваропроизводителям доступ к финансированию, в том числе через программы форвардного и прямого закупа. Поэтому эффективное управление ликвидностью и долговой нагрузкой напрямую связано с нашей способностью сохранять необходимый объем ресурсов для поддержки аграрного сектора», - подчеркнул Ильдар Исмагулов.

После погашения облигаций общий объем долговых обязательств Продкорпорации с начала 2026 года снизился до 52,4 млрд тенге.

«Мы своевременно погасили значительный объем обязательств, используя преимущественно денежные средства, сформированные за счет основной деятельности. При этом компания сохраняет необходимый финансовый ресурс для продолжения работы с аграриями. Снижение долговой нагрузки укрепляет наши возможности по дальнейшему планированию финансирования и устойчивому выполнению задач, возложенных на Продкорпорацию», - отметил Ильдар Исмагулов.

Корпорация продолжает работу по снижению долговой нагрузки, повышению эффективности управления финансовыми ресурсами и обеспечению устойчивого финансирования аграрного сектора.

Продкорпорация является национальной компанией, наделенной функциями оператора зернового рынка Казахстана. Компания обеспечивает стабильность зернового рынка, участвует в закупе и реализации сельскохозяйственной продукции и предоставляет финансовые инструменты поддержки отечественным сельхозтоваропроизводителям. Единственным акционером ПКК выступает Министерство сельского хозяйства РК.