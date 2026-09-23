Делегация РК принимает участие в 76-й сессии Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР), которая проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Международная площадка объединила руководителей и профильных представителей более 40 государств — участников ЕОКЗР.

В рамках мероприятия рассматриваются ключевые направления деятельности Организации, включая итоги работы за 2025 год, выполнение приоритетных задач на 2026 год, финансовые вопросы, а также участие ЕОКЗР в международных научно-исследовательских проектах.

Отдельное внимание уделено деятельности специализированных рабочих групп по вопросам средств защиты растений и фитосанитарных мер. Одним из приоритетных направлений является дальнейшая гармонизация национального законодательства и фитосанитарных стандартов государств — участников ЕОКЗР.

Для Казахстана данное направление имеет особое значение с учетом необходимости обеспечения фитосанитарной безопасности и создания благоприятных условий для расширения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции. Сближение национальных требований с международными стандартами способствует снижению технических барьеров в торговле и повышению конкурентоспособности казахстанской агропромышленной продукции на внешних рынках.

«Участие Казахстана в работе ЕОКЗР позволяет укреплять международное сотрудничество в сфере карантина и защиты растений, совершенствовать национальную систему фитосанитарного контроля и одновременно создавать условия для расширения присутствия отечественной сельскохозяйственной продукции на зарубежных рынках. Соблюдение международных фитосанитарных требований является одним из ключевых факторов обеспечения безопасной торговли и устойчивого развития агропромышленного комплекса», — отметил председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Сакен Каныбеков.

По итогам трехдневной работы сессии планируется утверждение рабочей программы ЕОКЗР и календаря международных мероприятий на 2027 год.

Принятые решения будут направлены на дальнейшую координацию усилий государств — участников Организации в области обеспечения фитосанитарной безопасности, совершенствования международных стандартов и внедрения современных подходов и технологий в сфере защиты растений.