В Казахстане уже заготовлено более 38,7 млн тонн кормов

В регионах продолжается кормозаготовительная кампания.

По оперативным данным акиматов областей, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 38,7 млн тонн кормов всех видов, что составляет около 93,7% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период.

На сегодняшний день заготовлено 26,4 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,3 млн тонн силоса, 4,3 млн тонн соломы и 3,4 млн тонн концентрированных кормов.

Перевыполнение плана по заготовке сена позволяет сформировать дополнительные страховые запасы и повысить устойчивость животноводческих хозяйств к возможным неблагоприятным погодным условиям.

Всего к началу зимне-стойлового периода 2026-2027 годов планируется заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

МСХ РК совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании. Проводимый мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.