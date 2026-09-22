Еңбек адамы. Сергей Середа: Создавать сегодня то, что будет работать завтра

Сорт не рождается за один сезон. За его появлением стоят годы наблюдений, десятки испытаний, удачные и неудачные отборы, анализ результатов и снова работа с растениями. Селекционер редко видит итог своего труда сразу. Иногда между первым перспективным образцом и сортом, который выходит в производство, проходят годы.

Именно умение работать с прицелом на будущее стало главным принципом профессиональной жизни Сергея Григорьевича Середы. Более двух десятилетий он занимается аграрной наукой, селекцией и семеноводством, а сегодня отвечает за научное направление в Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции имени А.Ф. Христенко.

Его задача — создавать сорта, которые не просто хорошо выглядят в условиях научного опыта, а способны выдерживать реальные условия Центрального Казахстана и быть полезными тем, кто каждый год выходит в поле.

От интереса к профессии

Выбор профессии для Сергея Середы был осознанным. В 1999 году он окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина по специальности «Селекция сельскохозяйственных культур», получив квалификацию ученого агронома-селекционера. Позже продолжил образование в аспирантуре Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина по специальности «Селекция и семеноводство».

Первые профессиональные шаги сделал в Центрально-Казахстанском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Начинал научным сотрудником, затем стал старшим научным сотрудником. В 2014 году возглавил лабораторию селекции и семеноводства Карагандинского научно-исследовательского института растениеводства и селекции.

С 2018 года его профессиональный путь связан с Карагандинской сельскохозяйственной опытной станцией имени А.Ф. Христенко.

В 2022 году Сергей Середа стал руководителем группы и старшим научным сотрудником научного отдела. В текущем году был назначен заместителем Председателя Правления по науке.

От лаборатории — к полю

Сегодня основное направление работы Сергея Середы — селекция и семеноводство пшеницы и ячменя. В его профессиональной практике — фенологические наблюдения, оценка исходного материала, испытание образцов и создание перспективных сортов.

Но одной научной площадки для него недостаточно. Ученый считает важным видеть, что происходит с разработкой после завершения исследования — как она показывает себя в реальном хозяйстве.

«Ученому важно видеть весь путь — от исследования и создания нового материала до его применения в сельскохозяйственном производстве. Только так можно понять, насколько разработка действительно востребована», — отмечает Сергей Середа.

Поэтому научную деятельность он совмещает с практической работой в хозяйстве в качестве агронома цеха растениеводства. Такой опыт дает возможность оценивать селекционный материал не только в рамках научных испытаний, но и в условиях реального производства.

Для Центрального Казахстана это имеет особое значение. Местные природно-климатические условия предъявляют серьезные требования к сельскохозяйственным культурам. Сорт должен быть приспособлен к региону, сохранять стабильность и при этом отвечать практическим задачам аграриев.

Именно поэтому селекция здесь — это не только поиск новых свойств, но и постоянный поиск баланса между научной перспективностью и практической ценностью.

Наука, которая должна работать

Результаты исследований Сергея Середы нашли отражение в научных публикациях. Он является соавтором пяти патентов и принимает участие в научно-практических конференциях.

При этом сам ученый уверен: образование и накопленный опыт не могут быть конечной точкой профессионального развития.

«Современная аграрная наука постоянно развивается. Поэтому специалист должен постоянно учиться, следить за новыми технологиями и искать возможности применять их на практике», — подчеркивает он.

В селекции новые знания особенно важны. Меняются технологии, появляются новые методы исследования, расширяются возможности работы с исходным материалом. Но неизменным остается одно — необходимость проверять результат временем и практикой.

За каждым сортом стоит большая командная работа. Один сезон может показать перспективность материала, но окончательные выводы требуют гораздо большего времени. Растения наблюдают на разных этапах вегетации, сравнивают показатели, анализируют результаты испытаний и только после этого принимают решение о дальнейшем продвижении материала.

Поэтому настоящий результат селекционера — не только научная статья, патент или новый образец. Это сорт, который спустя годы продолжает показывать себя в поле и приносить пользу сельхозтоваропроизводителям.

Работать на будущее

«Селекция — это работа на перспективу. Ты не всегда сразу видишь результат своего труда, но понимаешь, что создаешь основу для будущего. Именно это и дает ощущение, что твоя работа действительно нужна», — говорит Сергей Середа.

Создавать сегодня то, что будет работать завтра, — значит уметь видеть дальше одного сезона. Для аграрной науки это не просто профессиональный принцип, а необходимость.