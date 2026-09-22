Завод по производству желатина строится в Жамбылской области

В регионе реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству желатина, пептона, коллагена и других белковых продуктов.

Проект стоимостью 5 млрд тенге реализует ТОО «Taraz Gelatin». Предприятие размещается на земельном участке площадью 8 га. Запуск производства запланирован на IV квартал 2026 года.

Проект предусматривает создание современного завода с производственной мощностью до 3 тыс. тонн пищевого желатина, а также до 1 тыс. тонн пептона, коллагена и других белковых продуктов в год.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 80%. Основные строительно-монтажные работы завершены, технологическое оборудование смонтировано. На площадке ведется подготовка к пусконаладочным работам.

Параллельно инвестором формируется сырьевая база для будущего производства. Основным сырьем являются шкуры крупного рогатого скота. «Taraz Gelatin» достигнуты договоренности и заключены предварительные контракты с мясоперерабатывающими предприятиями и комбинатами в Алматы, Семее, Таразе и Аркалыке на поставку 40 тонн шкур КРС.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки сырья животного происхождения и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.