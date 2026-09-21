Отечественные ученые разработали спред с оптимизированным соотношением Омега-3 и Омега-6

Ученые ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» разработали технологию производства и рецептуру функционального сливочно-растительного спреда «W-баланс». Особенность разработки — сочетание молочного жира, рапсового и льняного масел, обеспечивающее соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 на уровне 1:5.

В отличие от традиционных жировых продуктов, рецептура «W-баланс» разработана с учетом заданного жирнокислотного состава при сохранении органолептических характеристик, свойственных сливочному маслу.

Массовая доля жира в продукте составляет 72,5%. По результатам исследований, усвояемость составляет 97–98%. Спред характеризуется пониженным содержанием насыщенных жиров и холестерина. Продукт сохраняет пластичность и намазываемость при температуре от 10 до 30 °С.

При разработке проведена экспериментальная отработка рецептур, исследованы температурные и механические режимы эмульгирования и кристаллизации, выполнены хроматографические исследования жирнокислотного состава.

В рецептуре предусмотрено использование отечественного сырья — молочного жира, рапсового и льняного масел. Технология может быть интегрирована в действующие производственные линии предприятий масложировой отрасли.

По разработанной рецептуре и технологическим режимам сформирована технологическая документация. Результат научной и научно-технической деятельности (РННТД) оформлен.

Технология подготовлена к промышленному масштабированию. Разработка выполнена с учетом требований ГОСТ 34178–2017 и ТР ТС 021/2011.

Спред «W-баланс» предназначен для производства функциональных и диетических продуктов питания, а также может использоваться в продукции для санаторно-курортного и лечебно-профилактического питания и сегмента Healthy Food.

Для заинтересованных предприятий предусмотрена возможность подготовки и передачи технологической документации для внедрения разработки в производство.