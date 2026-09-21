Рекомендации по торговой стратегии для производителей зерна, масличных и бобовых 21.09.2026
Данные рекомендации разработаны научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».
Зерновые
На рынке Казахстана сохраняется активная ценовая динамика, при этом уровень закупочных цен формируется с учётом вида культуры, региона производства, качественных характеристик продукции, условий поставки и текущей рыночной конъюнктуры.
Ячмень сохраняет устойчивый спрос, в том числе за счет активной реализации на рынках кормовой продукции.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая
средняя цена (элеватор)
Изменения
Рекомендация
Возможный
макс
Возможный мин
пшеница мяг 3 кл, 28 клк +
111
СТОП
145
пшеница мяг 3 кл, до 25 клк
92
СТОП
120
пшеница мяг 3 кл, до 23 клк
90
+2
СТОП
110
пшеница мяг 4 кл, до 20 клк
83
+3
СТОП
110
пшеница мяг 5 кл, до 17 клк
70
СТОП
100
ячмень 2 кл
67
ПО МЕРЕ
95
Дурум (прот 14+)
98
+5
ПО МЕРЕ
120
Дурум (прот 15+)
109
+3
ПО МЕРЕ
140
красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай
Масличные/Бобовые
В группе масличных продолжает формироваться цена подсолнечника.
Подорожала чечевица.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая цена
Изменения
Рекомендация
Возможный макс
Возможный мин
Лён
183
+3
ПО МЕРЕ
230
Рапс
202
ПО МЕРЕ
230
Подсолнечник
162
-59
ПРОДАЖА
240
180
Сафлор
178
ПО МЕРЕ
200
150
Соя
193
ПО МЕРЕ
250
180
Горчица белая
215
ПО МЕРЕ
260
Горох (желт)
80
-10
ПРОДАЖА
145
Чечевица крас
115
+3
ПРОДАЖА
200
Чечевица зел (крупная тар)
114
+4
ПРОДАЖА
250
-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай
Пояснение:
Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.
Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.
Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.
Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.