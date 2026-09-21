Данные рекомендации разработаны научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».

Зерновые

На рынке Казахстана сохраняется активная ценовая динамика, при этом уровень закупочных цен формируется с учётом вида культуры, региона производства, качественных характеристик продукции, условий поставки и текущей рыночной конъюнктуры.

Ячмень сохраняет устойчивый спрос, в том числе за счет активной реализации на рынках кормовой продукции.

тг/кг, с НДС, с элеватора

Текущая

средняя цена (элеватор)

Изменения

Рекомендация

Возможный

макс

Возможный мин

пшеница мяг 3 кл, 28 клк +

111

СТОП

145

пшеница мяг 3 кл, до 25 клк

92

СТОП

120

пшеница мяг 3 кл, до 23 клк

90

+2

СТОП

110

пшеница мяг 4 кл, до 20 клк

83

+3

СТОП

110

пшеница мяг 5 кл, до 17 клк

70

СТОП

100

ячмень 2 кл

67

ПО МЕРЕ

95

Дурум (прот 14+)

98

+5

ПО МЕРЕ

120

Дурум (прот 15+)

109

+3

ПО МЕРЕ

140

красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай

Масличные/Бобовые

В группе масличных продолжает формироваться цена подсолнечника.

Подорожала чечевица.

тг/кг, с НДС, с элеватора

Текущая цена

Изменения

Рекомендация

Возможный макс

Возможный мин

Лён

183

+3

ПО МЕРЕ

230

Рапс

202

ПО МЕРЕ

230

Подсолнечник

162

-59

ПРОДАЖА

240

180

Сафлор

178

ПО МЕРЕ

200

150

Соя

193

ПО МЕРЕ

250

180

Горчица белая

215

ПО МЕРЕ

260

Горох (желт)

80

-10

ПРОДАЖА

145

Чечевица крас

115

+3

ПРОДАЖА

200

Чечевица зел (крупная тар)

114

+4

ПРОДАЖА

250

-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай

Пояснение:

Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.

Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.

Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.

Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.