1 377 нарушений выявлено при карантинном фитосанитарном контроле в 2026 году

Государственными инспекторами по карантину растений в рамках карантинного фитосанитарного контроля на постоянной основе принимаются меры по недопущению ввоза продукции, не соответствующей установленным фитосанитарным требованиям.

За 2026 год при ввозе подкарантинной продукции из государств — членов Евразийского экономического союза на территорию Казахстана выявлено 1 377 нарушений законодательства в области карантина растений.

Наибольшее количество нарушений — 1 213 — выявлено при ввозе продукции из Российской Федерации. При ввозе продукции из Кыргызской Республики выявлено 153 нарушения, из Республики Армения — 6, из Республики Беларусь — 5.

В числе основных нарушений, выявленных при перемещении подкарантинной продукции - отсутствие фитосанитарных документов и необходимой маркировки, непредоставление продукции для проведения вторичного досмотра, а также выявление карантинных объектов.

По всем установленным фактам принимаются соответствующие меры реагирования. Лица, допустившие нарушения законодательства РК в области карантина растений, привлечены к административной ответственности.

Карантинный фитосанитарный контроль осуществляется на постоянной основе и направлен на обеспечение соблюдения фитосанитарных требований, предупреждение ввоза и распространения карантинных объектов.