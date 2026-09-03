«Алатау-құс» инвестирует 6,5 млрд тенге в развитие племенной базы

В Казахстане продолжается работа по укреплению производственной и технологической независимости птицеводческой отрасли. Одним из ключевых направлений является развитие отечественной племенной базы и создание собственных мощностей по производству инкубационного яйца.

В рамках этой работы АО «Алатау-құс» реализует инвестиционный проект по строительству племенного репродуктора стоимостью 6,5 млрд тенге. Комплекс возводится в селе Арна Алматинской области.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 12 млн инкубационных яиц в год. Создание собственной племенной базы позволит «Алатау-құс» обеспечить внутреннюю потребность в инкубационном яйце, повысить управляемость технологического цикла и последовательно снизить зависимость от внешних поставок.

Наличие собственных мощностей также создаст условия для более точного планирования выпуска, усиления контроля качества генетического материала и повышения устойчивости всей операционной цепочки — от выращивания птицы до выпуска готовой продукции.

Особое внимание при реализации проекта уделяется вопросам ветеринарной и биологической безопасности. Племенной репродуктор проектируется с учетом действующих ветеринарно-санитарных требований и будет оснащен современными системами контроля условий содержания птицы, качества продукции и соблюдения норм биобезопасности.

Реализация проекта соответствует задачам по дальнейшему развитию АПК и укреплению продовольственной безопасности Казахстана. Для птицеводческой отрасли формирование устойчивой внутренней производственной базы имеет стратегическое значение и включает развитие отечественного племенного материала, кормовой базы, внедрение современных технологий и расширение производственных мощностей.