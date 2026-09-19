Сотрудники МСХ РК приняли участие в экологической инициативе «Таза Қазақстан»

Сотрудники Министерства сельского хозяйства приняли участие в республиканской экологической инициативе «Таза Қазақстан».

В рамках акции состоялся субботник, участники которого провели уборку и благоустройство общественных территорий. В порядок были приведены улицы, дворовые территории.

Акция «Таза Қазақстан» направлена на поддержание чистоты и порядка, развитие экологической культуры и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Министерство сельского хозяйства продолжит участвовать в экологических и благоустроительных мероприятиях в рамках инициативы «Таза Қазақстан».