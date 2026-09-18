В регионе последовательно формируется современная цепочка производства сахара — от выращивания отечественной сахарной свеклы до ее промышленной переработки.

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом модернизации Таразского сахарного завода, развитием сырьевой базы и реализацией крупных инвестиционных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

Одним из ключевых проектов отрасли является масштабная модернизация Таразского сахарного завода. Предприятие не перерабатывало сахарную свеклу с 2001 года и длительное время работало преимущественно на тростниковом сырье.

В 2025 году на заводе началась комплексная модернизация, направленная на восстановление переработки отечественной сахарной свеклы и увеличение производственных мощностей.

Объем инвестиций в проект составляет 12,4 млрд теңге. Завершение работ запланировано на октябрь текущего года.

После реконструкции завод сможет перерабатывать до 3 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки и до 300 тыс. тонн в год с последующим поэтапным увеличением мощности до 700 тыс. тонн в год.

Для обеспечения предприятия необходимым объемом сырья уже заключены договоры с 84 сельскохозяйственными формированиями.

«Сегодня перед нами стоит задача не только восстановить мощности по переработке сахарной свеклы, но и обеспечить их устойчивую загрузку отечественным сырьем. Для этого важно синхронно развивать производство свеклы, повышать ее урожайность и укреплять взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Это позволит увеличить объемы производства сахара внутри страны и повысить эффективность всей отрасли», — отметил Айдарбек Сапаров.

В настоящее время на предприятии завершен демонтаж устаревшего оборудования и металлоконструкций. На площадку уже доставлена значительная часть технологического оборудования и специализированной техники.

Параллельно ведется работа по обеспечению предприятия необходимой инфраструктурой. В частности, выделен земельный участок для размещения отходов сахарной свеклы, проводится обустройство санитарно-защитной зоны.

Модернизация перерабатывающих предприятий сопровождается расширением посевных площадей под сахарную свеклу. В 2026 году площадь посевов сахарной свеклы в Казахстане увеличена на 4,6 тыс. га и доведена до 23,8 тыс. га. В Жамбылской области площади под этой культурой выросли на 3,3 тыс. га и достигли 9,9 тыс. га.

В рамках рабочей поездки министр также посетил поля КХ «КЭМА Агро», где ознакомился с применением современных технологий выращивания сахарной свеклы.

На площади 80 га хозяйство использует систему капельного орошения, позволяющую рационально использовать водные ресурсы и повышать эффективность производства. Кроме того, проводится обновление сельскохозяйственной техники и материально-технической базы.

Особое внимание в регионе уделяется развитию проектов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

Айдарбек Сапаров ознакомился с реализацией инвестиционного проекта компании Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы.

Реализация подобных проектов способствует формированию в регионе современной агропромышленной инфраструктуры, расширению внутренней переработки сельхозсырья и созданию дополнительного спроса на продукцию отечественных сельхозтоваропроизводителей.