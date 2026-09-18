Айдарбек Сапаров обсудил с аграриями Жамбылской области развитие АПК и меры господдержки

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область встретился с руководителями крестьянских хозяйств и представителями агробизнеса.

Основными темами встречи стали развитие растениеводства и животноводства, расширение переработки сельскохозяйственного сырья и повышение эффективности мер государственной поддержки.

«Наша задача — не просто направить средства в отрасль, а обеспечить конкретную отдачу: увеличить производство, повысить производительность, создать новые рабочие места и, самое главное, обеспечить рост доходов сельхозтоваропроизводителей», — отметил Айдарбек Сапаров.

По итогам восьми месяцев текущего года объем производства продукции сельского хозяйства в стране вырос на 5,2%, в Жамбылской области — на 5,5%. В целом по стране по итогам текущего года планируется обеспечить рост отрасли на уровне 6%.

На сегодняшний день в стране зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 11,3 млн га, или 72,5% от общей площади. При средней урожайности 14,2 ц/га намолочено около 16,2 млн тонн зерна.

В Жамбылской области уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 93% площадей — убрано 351 тыс. га. Средняя урожайность составляет 19,8 ц/га, намолочено порядка 700 тыс. тонн зерна.

В соответствии с поручениями Главы государства в последние два года существенно увеличены объемы льготного финансирования агропромышленного комплекса. В текущем году на поддержку АПК предусмотрено порядка 1 трлн теңге. Средства направляются на льготное кредитование, финансирование посевной кампании, лизинг сельскохозяйственной техники и развитие переработки.

На сегодняшний день профинансированы заявки на общую сумму 664 млрд теңге. Финансированием охвачено более 8 млн га посевных площадей. В Жамбылской области поступили заявки от 293 фермеров на общую сумму 9 млрд теңге.

Продолжается предоставление гарантий по займам в размере до 85% через фонд «Даму».

Важным инструментом поддержки остается льготный лизинг сельскохозяйственной техники. В текущем году объем финансирования по программе составит более 350 млрд теңге. В рамках программы льготного лизинга заключены договоры на поставку около 8,6 тыс. единиц техники общей стоимостью 288,1 млрд теңге.

В целом с начала года через АО «КазАгроФинанс» по действующим лизинговым программам заключены договоры на поставку 10 774 единиц техники на общую сумму 353,9 млрд теңге.

В Жамбылской области заключены договоры финансового лизинга на поставку 305 единиц сельскохозяйственной техники общей стоимостью 5,3 млрд теңге.

Отдельно в ходе встречи рассмотрены вопросы развития животноводства.

Для ускорения развития отрасли Правительством утвержден Комплексный план развития животноводства, предусматривающий повышение доступности финансирования по всей цепочке производства.

С марта текущего года действуют новые кредитные продукты «Игілік» и «Береке» для приобретения племенного поголовья по фиксированной ставке не более 6% годовых. Для стимулирования отгонного животноводства запущен единый кредитный продукт «Жайлау», направленный на развитие пастбищной инфраструктуры.

К каналам льготного финансирования подключены социально-предпринимательские корпорации регионов. Для аграриев Жамбылской области через СПК «Тараз» предусмотрено 13,2 млрд теңге.

Кроме того, действует программа льготного кредитования на пополнение оборотных средств по ставке 5% годовых. Средства могут направляться на закуп кормов, ветеринарных препаратов, ГСМ и запасных частей, а также выплату заработной платы.

На реализацию Комплексного плана развития животноводства предусмотрено порядка 220 млрд теңге. Уже выделено 80 млрд теңге на закуп высокопродуктивного племенного поголовья. В страну завезено около 6 тыс. голов крупного рогатого скота из стран дальнего зарубежья, внутри страны приобретено более 30 тыс. голов. В октябре планируется выделение еще 70 млрд теңге.

В свою очередь, фермеры обозначили актуальные для отрасли вопросы, в том числе связанные с доступностью финансирования, развитием инфраструктуры и дальнейшим расширением мер государственной поддержки.

В продолжение рабочей поездки Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов, получивших финансирование в рамках программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области.

В частности, ТОО «TRZ-AGRO» ведет строительство овощехранилища мощностью 12 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд теңге, из которых 995 млн теңге профинансированы в рамках программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области. Завершение проекта запланировано на текущий год.

Компания также реализует проект строительства мясокомбината мощностью 7 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта составляет 3,1 млрд теңге, из которых 2 млрд теңге предусмотрено в рамках той же программы. Предприятие будет специализироваться на переработке и производстве мясной продукции. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года.

Кроме того, в планах строительство современного круглогодичного комплекса мощностью 1 536 тонн в год. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд теңге, срок реализации — 2026–2027 годы.

Реализация этих проектов показывает, как меры государственной поддержки трансформируются в конкретные инвестиции, новые производственные мощности и рабочие места. Развитие сырьевой базы, модернизация перерабатывающих предприятий и создание современной инфраструктуры хранения позволяют увеличивать объемы переработки сельскохозяйственной продукции, наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплять продовольственную безопасность страны.