В водоемы Казахстана выпущено около 300 тысяч мальков рыб

В Казахстане продолжается акция «Выпусти жизнь в реку» в рамках масштабной республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан».

На сегодняшний день в рамках акции в ряд водоемов страны выпущено около 300 тысяч мальков различных видов рыб.

Мероприятия по зарыблению прошли на реках Сырдарья, Нура, Селеты и Соколовка, а также на Капшагайском и Актюбинском водохранилищах.

В акции приняли участие представители местных исполнительных органов, сотрудники департаментов экологии, природопользователи, общественные активисты, студенты высших учебных заведений, блогеры и жители регионов.

Всего в экологических мероприятиях приняли участие порядка 500 человек, было задействовано около 50 единиц специальной техники.

В ходе работ в водоемы выпущено более 280 тысяч мальков таких видов рыб, как сазан, белый амур, карп, щука, карась и толстолобик.

Экологическая акция «Выпусти жизнь в реку» направлена на сохранение и восполнение рыбных ресурсов водоемов, охрану водных биоресурсов, а также восстановление и увеличение их численности.

Акция продолжается. В ближайшее время мероприятия по зарыблению пройдут и на других водоемах страны.