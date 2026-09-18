В Алматы обсудили вопросы повышения качества и безопасности молочного сырья

В Алматы состоялся международный научно-практический семинар VetSchool Kazakhstan («Школа фермеров»), посвященный вопросам ветеринарного благополучия, профилактики заболеваний и эффективного управления здоровьем молочного стада.

Мероприятие прошло на производственной площадке компании «Шин-Лайн» при участии руководителей и ветеринарных специалистов молочно-товарных ферм, международных экспертов, представителей государственных органов и научного сообщества.

В работе семинара приняли участие представители Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и территориальных инспекций.

Участники рассмотрели вопросы контроля эпизоотических рисков, соблюдения требований биобезопасности, профилактики трансграничных инфекционных заболеваний, а также взаимодействия государственных органов с субъектами агропромышленного комплекса.

Одной из ключевых тем семинара стало обеспечение здоровья молочного стада как важного фактора качества и безопасности молочного сырья. Эксперты обсудили современные подходы к профилактике маститов, бруцеллеза, лейкоза и репродуктивных нарушений, ранней диагностике заболеваний, вакцинации и ветеринарному сопровождению поголовья.

Отдельное внимание было уделено вопросам контроля перемещения животных и профилактики заболеваний, выращивания и вакцинации молодняка, а также правильной организации выпойки молозива.

Международные эксперты также представили практические рекомендации по выращиванию климатоустойчивых кормовых культур с учетом условий Центральной Азии.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы развития мирового и отечественного молочного рынка, повышения продуктивности и экономической эффективности молочных хозяйств. Отмечена важность системного ветеринарного учета, своевременной диагностики и проведения профилактических мероприятий для снижения производственных рисков и сохранения продуктивности поголовья.

В рамках практической части семинара участники посетили производственный комплекс «Шин-Лайн», где ознакомились с процессами переработки молочного сырья и производства мороженого.

Проведение VetSchool Kazakhstan способствует обмену практическим опытом между государственными ветеринарными службами, животноводческими хозяйствами, перерабатывающими предприятиями и международными экспертами.

Подобные обучающие мероприятия направлены на повышение квалификации специалистов, внедрение современных ветеринарных практик и укрепление взаимодействия государства и бизнеса. Это создает дополнительные условия для повышения качества и безопасности молочного сырья, развития отечественной переработки и повышения конкурентоспособности молочной отрасли Казахстана.