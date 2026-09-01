В Туркестанской области запустят проект по глубокой переработке животноводческого сырья
Казахстан последовательно наращивает объемы переработки сельскохозяйственного сырья и формирует новые производственные цепочки в АПК.
Одним из важных проектов в данном направлении станет завод компании «Huating Biotechnology Co., LTD», строительство которого завершается в Туркестанской области.
Предприятие будет специализироваться на глубокой переработке костей скота, поступающих в том числе с местных откормочных площадок.
Производственная мощность составит до 5 тыс. тонн жиров и желатиновых компонентов в год.
Общий объем инвестиций в проект - 9 млрд теңге. На первом этапе уже вложено 2,5 млрд теңге, создано 30 постоянных рабочих мест.
Запуск первой очереди предприятия запланирован на сентябрь текущего года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены, установлено основное технологическое оборудование.
Особое значение проект имеет с точки зрения формирования в регионе полноценной цепочки переработки животноводческого сырья. Кости, которые ранее могли рассматриваться преимущественно как отход производства, будут использоваться в качестве сырья для выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.
В рамках дальнейшего развития производства инвестором также прорабатывается расширение номенклатуры выпускаемой продукции. В частности, рассматривается возможность производства из костей скота посуды, кормов и других изделий.
Развитие глубокой переработки является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере АПК.
Создание современных перерабатывающих производств позволяет формировать новые цепочки добавленной стоимости непосредственно внутри страны, повышать конкурентоспособность отечественной продукции и укреплять производственный потенциал регионов.
Министерство сельского хозяйства продолжает работу по привлечению инвестиций в переработку, расширению производственных мощностей и формированию условий для комплексного использования сельскохозяйственного сырья.