В Туркестанской области запустят проект по глубокой переработке животноводческого сырья

Казахстан последовательно наращивает объемы переработки сельскохозяйственного сырья и формирует новые производственные цепочки в АПК.

Одним из важных проектов в данном направлении станет завод компании «Huating Biotechnology Co., LTD», строительство которого завершается в Туркестанской области.

Предприятие будет специализироваться на глубокой переработке костей скота, поступающих в том числе с местных откормочных площадок.

Производственная мощность составит до 5 тыс. тонн жиров и желатиновых компонентов в год.

Общий объем инвестиций в проект - 9 млрд теңге. На первом этапе уже вложено 2,5 млрд теңге, создано 30 постоянных рабочих мест.

Запуск первой очереди предприятия запланирован на сентябрь текущего года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены, установлено основное технологическое оборудование.

Особое значение проект имеет с точки зрения формирования в регионе полноценной цепочки переработки животноводческого сырья. Кости, которые ранее могли рассматриваться преимущественно как отход производства, будут использоваться в качестве сырья для выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В рамках дальнейшего развития производства инвестором также прорабатывается расширение номенклатуры выпускаемой продукции. В частности, рассматривается возможность производства из костей скота посуды, кормов и других изделий.

Развитие глубокой переработки является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере АПК.

Создание современных перерабатывающих производств позволяет формировать новые цепочки добавленной стоимости непосредственно внутри страны, повышать конкурентоспособность отечественной продукции и укреплять производственный потенциал регионов.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по привлечению инвестиций в переработку, расширению производственных мощностей и формированию условий для комплексного использования сельскохозяйственного сырья.