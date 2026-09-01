30,1 млн тонн кормов заготовлено в Казахстане

В регионах продолжается кормозаготовительная кампания.

По оперативным данным акиматов областей, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 30,1 млн тонн кормов всех видов, что составляет около 73% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период.

На сегодняшний день заготовлено 24,1 млн тонн сена или 94% от плана, 2,2 млн тонн сенажа или 96,2% от плана, 1,1 млн тонн концентрированных кормов, 837,8 тыс. тонн силоса и 1,8 млн тонн соломы.

Для обеспечения стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страховых запасов АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости резерв будет использован для обеспечения СХТП кормовыми ресурсами.

МСХ РК совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании. Проводимый мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.