В Кызылординской области запустили рисоперерабатывающий завод стоимостью 1 млрд теңге

Компания «Абзал и К» ввела в эксплуатацию современный автоматизированный рисоперерабатывающий завод. Новый объект позволит увеличить производственные мощности в 2,5 раза, расширить экспортный потенциал и повысить эффективность переработки риса. Стоимость проекта - 1 млрд теңге.

Мощность предприятия составляет 12 тонн риса в час. Благодаря современному оборудованию объем производственных отходов удалось снизить до минимального уровня — 3–4%.

На заводе внедрены современные технологии автоматизации и цифрового управления производством. Все технологические процессы контролируются единой цифровой системой, а качество продукции отслеживается в режиме онлайн. Это позволяет повысить эффективность производства, обеспечить стабильное качество и сократить потери сырья.

Отдельное внимание уделено ресурсосбережению и экологичности производства. Для частичного обеспечения предприятия электроэнергией используется собственная солнечная электростанция, что позволяет покрывать часть потребностей завода за счет возобновляемого источника энергии.

Компания реализует полный производственный цикл — от выращивания риса до его переработки и выпуска готовой продукции.

Собственные рисовые поля расположены в Сырдарьинском районе Кызылординской области и занимают около 3 тыс. га. На перерабатывающем предприятии выпускаются шлифованный рис и другая готовая продукция.

Запуск нового завода также способствует расширению внешних рынков сбыта. Около 50% продукции компании реализуется внутри Казахстана, еще 50% направляется на экспорт в страны СНГ, Монголию и Ирак.

Добавим, что Кызылординская область остается ключевым рисоводческим регионом Казахстана. На ее долю приходится порядка 90% общего объема производства риса в стране.

В 2026 году общая площадь сельскохозяйственных культур в области составляет 193,7 тыс. га, из них 70,1 тыс. га приходится на посевы риса. В соответствии с поручением Главы государства площадь посевов риса по сравнению с 2025 годом сокращена на 10,9 тыс. га.