В Казахстане зарегистрированы новые селекционные достижения породы овец «Байсары»

В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях проведена государственная апробация селекционных достижений породы овец «Байсары». По итогам испытаний государственное признание и патенты получили два внутрипородных типа и две заводские линии баранов.

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РК государственная комиссия Комитета государственной инспекции в АПК провела оценку селекционных достижений породы «Байсары». Научное сопровождение и организационное обеспечение работ осуществляла Республиканская палата овцеводства мясо-сального направления.

Апробация проводилась непосредственно в племенных хозяйствах с оценкой поголовья и основных продуктивных показателей. В Туркестанской области в Байдибекском, Сайрамском, Сарыагашском районах и районе города Арыс проведена оценка Туркестанского внутрипородного типа. Всего обследовано около 7,3 тыс. голов высокопродуктивного поголовья в крестьянских хозяйствах «Нурболат», «Молшылық», «Сиябанд», «Қуаныш», ИП «Таукеев Н.М.» и ТОО «МУБАРАК АГРО».

Также проведена оценка двух заводских линий баранов — № 00452 «Миллион» и № 5042 «Депутат». Основатель линии «Миллион» имел живую массу 231 кг. Данный показатель был занесен в Книгу рекордов Казахстана.

В Жамбылской и Алматинской областях апробацию прошли более 3,5 тыс. голов Жетысуского внутрипородного типа. В Жамбылской области работы проведены в Кордайском, Шуском, Меркенском районах и районе Т. Рыскулова на базе крестьянских хозяйств «Алпамыс», «Бигазы», «Бексұлтан», «Әлижан», «Бақша-Сарай» и «Айбек». В Алматинской области оценка проведена в Карасайском районе и городе Конаеве в хозяйствах «Нұр и К», «Қыдыралиев» и ИП «Ли В.А.».

Порода овец «Байсары» относится к мясо-сальному направлению. Живая масса взрослых баранов-производителей составляет 140–180 кг, у отдельных животных превышает 200 кг. Убойный выход мяса составляет 53–56%.

По результатам государственных испытаний и апробации официальное государственное признание и патенты получили четыре селекционных достижения: Жетысуский внутрипородный тип — № 1292, Туркестанский внутрипородный тип — № 1293, заводская линия баранов № 00452 «Миллион» — № 1294 и заводская линия баранов № 5042 «Депутат» — № 1295.

Проведенная работа позволила подтвердить соответствие представленных селекционных достижений установленным требованиям и оформить их государственное признание. Полученные результаты будут использоваться в дальнейшей племенной работе по совершенствованию продуктивных и селекционных качеств породы «Байсары».