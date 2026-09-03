Еңбек адамы. Төлепберген Калиев — человек, связавший свою жизнь с землей

В Кызылординской области труд хлебороба — это не просто профессия. Это образ жизни, требующий терпения, ответственности и особого уважения к земле.

Төлепберген Калиев — один из тех, кто посвятил сельскому хозяйству большую часть своей жизни. Сегодня он возглавляет производственную бригаду ТОО «Abzal Company».

Свой трудовой путь он начал в животноводстве, а после службы в армии в 1992 году связал свою жизнь с растениеводством.

За десятилетия работы ему довелось пройти практически все этапы производственного пути — от рядового труженика до руководителя бригады. За это время он приобрел глубокие практические знания, научился хорошо понимать особенности местного климата и почвы, а главное — убедился, что в земледелии мелочей не бывает.

В 2017 году Төлепберген Калиев был назначен бригадиром 4-й производственной бригады. С тех пор коллектив под его руководством ежегодно показывает высокие результаты.

Минувший сезон был успешным: бригада собрала 33 800 центнеров, продемонстрировав высокую эффективность и слаженность работы.

В нынешнем году прогнозы также хорошие.

За высокими показателями стоят ежедневный труд и ответственность каждого работника. Для бригадира важно не только правильно организовать работу, но и быть рядом с людьми — на поле, в самые напряженные периоды посевной и уборочной кампаний.

За годы работы он стал не только опытным специалистом, но и наставником для молодых. Накопленные знания он передает коллегам, помогает постигать тонкости профессии и на собственном примере показывает, что настоящего результата можно добиться только добросовестным трудом.

Төлепберген Калиев — заботливый отец и дедушка. Вместе с супругой он воспитал четырех детей. Главная радость семьи — семеро внуков.

Для него сельское хозяйство давно стало больше, чем профессией. Это дело, которому он отдал десятилетия своей жизни, сохранив любовь к земле и уважение к нелегкому труду тех, кто каждый год выращивает хлеб.