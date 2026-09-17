Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы развития ветеринарного сотрудничества

В Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК состоялась рабочая встреча с делегацией Министерства изменения климата и окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего ветеринарного сотрудничества, включая согласование ветеринарных требований и сертификатов, расширение поставок казахстанской животноводческой продукции на рынок ОАЭ, а также ветеринарное сопровождение экспорта спортивных лошадей.

Отдельное внимание было уделено проектам ветеринарных сертификатов на экспорт из Казахстана в ОАЭ животных и продукции животного происхождения. Представители компетентных органов рассмотрели ранее направленные проекты документов и обменялись предложениями по их дальнейшему согласованию.

По итогам встречи достигнута договорённость продолжить работу по гармонизации ветеринарных требований и согласованию ветеринарных сертификатов, а также определить дальнейшие практические шаги для расширения двусторонней торговли продукцией животноводства.

В рамках рабочей программы представители ветеринарной службы ОАЭ также посетили ряд крестьянских хозяйств Казахстана, где ознакомились с условиями содержания и ветеринарного обслуживания животных, системой их идентификации, а также мерами по обеспечению биологической безопасности.