Объявление о предстоящем публичном слушании

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан информирует о проведении публичных слушаний для заинтересованных лиц по разъяснению цен на оказываемые услуги АО «Информационно-учетный центр».

Дата и место проведения слушаний: в 12:00 ч. 07.10.2026г.

Публичные слушания будут проводиться в онлайн формате (видеоконференция на платформе ZOOM).

Наименование субъекта специального права: АО «Информационно-учетный центр».

Основные виды услуг субъекта специального права:

1) формирование и ведение государственного электронного реестра держателей зерновых расписок.

Контактный телефон уполномоченного органа и адрес интернет-ресурса: +7 (7172) 555-989, ссылка на интернет-ресурс: https://www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru.

Контактные телефоны субъекта специального права и адрес интернет-ресурса: +7 (7172) 55-29-81, (внут. 333, 130, 160) ссылка на интернет-ресурс: https://e-qazyna.kz/ru/Contacts.

Для участия необходимо пройти предварительную запись для формирования списка слушателей:

по телефону: +7 (7172) 55-29-81, (внут. 333, 130, 160).

по электронному адресу: a_ryuganova@gosreestr.kz.

Регистрация участников завершается за 24 часа до проведения слушания.