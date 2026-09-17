Объявление о предстоящем публичном слушании
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан информирует о проведении публичных слушаний для заинтересованных лиц по разъяснению цен на оказываемые услуги АО «Информационно-учетный центр».
Дата и место проведения слушаний: в 12:00 ч. 07.10.2026г.
Публичные слушания будут проводиться в онлайн формате (видеоконференция на платформе ZOOM).
Наименование субъекта специального права: АО «Информационно-учетный центр».
Основные виды услуг субъекта специального права:
1) формирование и ведение государственного электронного реестра держателей зерновых расписок.
Контактный телефон уполномоченного органа и адрес интернет-ресурса: +7 (7172) 555-989, ссылка на интернет-ресурс: https://www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru.
Контактные телефоны субъекта специального права и адрес интернет-ресурса: +7 (7172) 55-29-81, (внут. 333, 130, 160) ссылка на интернет-ресурс: https://e-qazyna.kz/ru/Contacts.
Для участия необходимо пройти предварительную запись для формирования списка слушателей:
по телефону: +7 (7172) 55-29-81, (внут. 333, 130, 160).
по электронному адресу: a_ryuganova@gosreestr.kz.
Регистрация участников завершается за 24 часа до проведения слушания.