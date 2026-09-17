В МСХ рассмотрели результаты работы территориальных инспекций

В Министерстве сельского хозяйства прошло совещание по итогам анализа деятельности территориальных инспекций Комитета ветеринарного контроля и надзора и Комитета государственной инспекции в АПК за I полугодие 2026 года. В совещании принял участие руководитель аппарата Сергей Ли.

Анализ, проведенный департаментом юридической службы, охватил эффективность государственного контроля, административную практику, взыскание наложенных штрафов и распределение служебной нагрузки между государственными инспекторами.

По итогам совещания определен комплекс мер, направленный на повышение эффективности деятельности территориальных инспекций. В их числе — усиление работы по взысканию невыплаченных административных штрафов, совершенствование методики оценки эффективности работы государственных инспекторов, а также оптимизация штатной численности территориальных подразделений с учетом фактической служебной нагрузки.

Реализация этих мер направлена на повышение результативности государственного контроля и более эффективную организацию работы территориальных инспекций.