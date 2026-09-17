В Министерстве сельского хозяйства под председательством министра Айдарбека Сапарова состоялось расширенное заседание коллегии. В центре внимания — темпы уборочной кампании, обеспеченность аграриев финансированием, техникой, топливом и удобрениями, прием нового зерна элеваторами и формирование ресурсной базы на сезон 2027 года.

В заседании приняли участие руководители подведомственных организаций и структурных подразделений министерства, заместители акимов областей, руководители региональных управлений сельского хозяйства и территориальных подразделений ведомства.

Айдарбек Сапаров отметил, что главная задача — без сбоев завершить уборочную кампанию, обеспечить сохранность урожая и одновременно не допустить отставания в подготовке к следующему сезону.

«Все необходимые ресурсы мобилизованы: обеспечено финансирование, обновляется парк техники, организованы поставки дизельного топлива и удобрений, зернохранилища подготовлены. Региональные акиматы должны обеспечить координацию и оперативно решать все возникающие вопросы», — подчеркнул министр.

В текущем году сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 24,2 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые — на 15,6 млн га.

По информации вице-министра сельского хозяйства Назгуль Хатеповой зерновые убраны на 10,9 млн га, или 70% уборочной площади. Намолочено 15,5 млн тонн зерна при средней урожайности 14,1 ц/га.

Уборка масличных культур также идет высокими темпами: убрано 1,3 млн га, получено 1,3 млн тонн маслосемян при урожайности 9,7 ц/га. Собрано 2,6 млн тонн овощей, 1,9 млн тонн бахчевых и 1,8 млн тонн картофеля. Этих объемов достаточно для обеспечения внутренних потребностей продовольственного рынка.

В рамках льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ профинансированы заявки сельхозтоваропроизводителей на 664,4 млрд тенге.

Продолжается техническое перевооружение отрасли. По программе льготного лизинга заключено более 7,5 тыс. договоров на поставку около 8,6 тыс. единиц техники общей стоимостью 288,1 млрд тенге.

В целом с начала года через АО «КазАгроФинанс» по действующим лизинговым программам заключены договоры на поставку 10 774 единиц техники на 353,9 млрд тенге.

В уборочной кампании задействовано более 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и около 130 тыс. единиц другой техники. В том числе на полях работают более 12,7 тыс. тракторов и 2 340 высокопроизводительных комбайнов, приобретенных по программам льготного лизинга.

Регионам выделено 401 тыс. тонн льготного дизельного топлива по фиксированной цене.

Параллельно с уборкой формируется ресурсная база следующего сельскохозяйственного сезона.

В 2026 году будет продолжен механизм раннего финансирования посевной кампании 2027 года. В этой связи акиматам поручено обеспечить своевременное исполнение СХТП обязательств перед финансовыми институтами.

Продолжается формирование семенного фонда. Уже засыпано 1,4 млн тонн семян, или 61% от потребности. Отгружено 2 млн тонн минеральных удобрений.

Совокупная емкость хранения зерна в стране составляет 30,5 млн тонн, из которых 13,1 млн тонн приходится на лицензированные хлебоприемные предприятия и 17,4 млн тонн — на мощности сельхозтоваропроизводителей.

Имеющихся мощностей достаточно для размещения нового урожая с учетом переходящих остатков. По данным цифрового портала Qoldau, загрузка лицензированных зернохранилищ составляет около 30%, или 4 млн тонн.

С начала поступления нового урожая лицензированные хлебоприемные предприятия приняли 4,3 млн тонн зерна — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре принятой мягкой пшеницы 61% приходится на зерно третьего класса, 34% — четвертого, 5% — пятого класса и неклассное зерно.

По итогам коллегии министр поручил заместителям акимов областей усилить ежедневный мониторинг уборочной кампании, обеспечить достоверность отчетности и оперативное решение проблем аграриев.

«Уборочная кампания должна пройти организованно, без сбоев и с максимальной эффективностью», — резюмировал Айдарбек Сапаров.