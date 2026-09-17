В Министерстве сельского хозяйства под председательством министра Айдарбека Сапарова состоялось заседание коллегии, посвященное вопросам развития ветеринарной службы. В мероприятии приняли участие руководители подведомственных организаций, представители регионов и территориальных подразделений.

Открывая заседание, министр отметил, что развитие ветеринарной службы является одним из приоритетных направлений государственной политики, напрямую влияющим на обеспечение продовольственной безопасности и расширение экспортного потенциала страны.

«В рамках поручения Главы государства утвержден Комплексный план развития ветеринарии на 2026–2030 годы. Формируется современная система ветеринарной безопасности, охватывающая инфраструктуру, лабораторную диагностику, цифровизацию, законодательное регулирование, кадровое обеспечение и ветеринарную фармацевтику.

Государством выделяются значительные ресурсы. Поэтому ключевая задача — обеспечить их эффективное использование и получить конкретный результат на местах: своевременную профилактику заболеваний, надежный ветеринарный контроль, улучшение эпизоотической ситуации и повышение качества ветеринарных услуг», — подчеркнул министр.

На 2026–2027 годы на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы предусмотрено 66,2 млрд тенге. Планируется строительство и приобретение 2 399 ветеринарных объектов. При этом все мероприятия, запланированные на 2026 год, должны быть завершены в установленные сроки с обеспечением их практической отдачи.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин доложил о ходе реализации Комплексного плана развития ветеринарии на 2026–2030 годы.

Документ предусматривает восемь основных направлений, включая обеспечение эпизоотического благополучия, развитие лабораторной диагностики, цифровизацию отрасли, кадровое обеспечение и ветеринарную фармацевтику. Особое внимание уделяется проведению вакцинации, идентификации сельскохозяйственных животных, а также инвентаризации и приведению в надлежащее состояние ограждений скотомогильников. Соответствующие работы планируется завершить до конца октября 2026 года.

Параллельно расширяются экспортные возможности отечественной продукции животноводства. Казахстан получил и подтвердил статусы Всемирной организации здоровья животных по ряду особо опасных заболеваний, в том числе по ящуру, птичьему гриппу, африканской чуме свиней, классической чуме свиней и африканской чуме лошадей.

В 2026 году продолжается работа по открытию новых внешних рынков для продукции отечественного животноводства. В частности, прорабатывается доступ продукции птицеводства на рынок Китая, мясной продукции — Турции и Таиланда, спортивных лошадей — ОАЭ, живых лошадей — Японии, молочной продукции — Республики Корея, свинины — Грузии. Продолжается работа по обеспечению доступа продукции аквакультуры и конины на рынок Европейского союза.

В целях совершенствования государственного регулирования и усиления контроля в сфере ветеринарии в Парламент внесен законопроект «О ветеринарии».

Одним из ключевых направлений остается цифровая трансформация отрасли. Совершенствуются системы прослеживаемости и электронной сертификации. При поддержке Всемирного банка также разрабатывается система учета ветеринарных препаратов, обеспечивающая их прослеживаемость на всех этапах — от оформления рецепта до применения.

Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению отрасли. Предусматриваются меры социальной поддержки ветеринарных специалистов, обеспечение форменной и специальной одеждой, повышение уровня заработной платы и внедрение дополнительных механизмов стимулирования. Количество образовательных грантов на обучение в магистратуре планируется увеличить до 200.

Продолжается поэтапное обновление ветеринарных контрольных постов на государственной границе. Модернизация направлена на повышение эффективности ветеринарного контроля и обеспечение бесперебойного внешнеторгового оборота.

По итогам заседания, заслушав отчеты регионов, допустивших отставание по отдельным показателям, Айдарбек Сапаров поручил обеспечить безусловное исполнение всех задач, предусмотренных Комплексным планом, ускорить строительство и ввод ветеринарных объектов, а также усилить контроль за реализацией мероприятий непосредственно на местах.

«Перед ветеринарной службой стоит задача — создать современную, эффективную и цифровую систему, способную своевременно предупреждать угрозы и обеспечивать устойчивое ветеринарное благополучие страны. Сегодня для этого сформированы необходимые финансовые, инфраструктурные и законодательные условия. Теперь важно обеспечить слаженную работу всех уровней ветеринарной системы и довести каждое принятое решение до конкретного результата», — резюмировал министр.