В Казахстане запустят проект по производству корейского мороженого

Министерство сельского хозяйства, «Шин-Лайн» и южнокорейская компания Sungwon Machinery Co., Ltd. заключили трехсторонний Меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на внедрение передовых азиатских технологий, развитие производственных мощностей и запуск выпуска корейских форматов мороженого в Казахстане.

В рамках соглашения стороны планируют развивать технологическое и инженерное сотрудничество.

На базе ТОО «Шин-Лайн» будет создана компания «Шин-Лайн Инжиниринг», которая станет центром компетенций по внедрению, развитию и адаптации современных производственных технологий. В рамках сотрудничества предусмотрено применение автоматизированных решений для производства мороженого, включая технологии сухой глазировки (Dry Coater), высокоточные насосные станции и производственные комплексы серии Summer Crunch.

Инженерные решения и экспертиза южнокорейской стороны позволят не просто модернизировать производственные процессы, а обеспечить трансфер технологий, развитие собственной инженерной компетенции и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Министерство сельского хозяйства РК со своей стороны обеспечит комплексную информационно-консультационную поддержку проекта, содействие во взаимодействии с государственными органами, а также информирование о доступных мерах государственной поддержки для стимулирования инвестиционной активности в пищевой отрасли.

«Мы создаём компанию «Шин-Лайн Инжиниринг», которая будет заниматься внедрением и развитием современных производственных технологий. Наша задача — привнести корейскую экспертизу в Казахстан, сформировать собственную инженерную компетенцию и создавать новые продукты, соответствующие высоким международным стандартам. Мы выбрали сильного технологического партнёра и рассчитываем, что это сотрудничество даст долгосрочный результат», - отметил президент ТОО «Шин-Лайн» Андрей Шин.

Сотрудничество рассчитано на три года и станет важным этапом в развитии глубокой переработки продукции пищевой промышленности Казахстана, привлечении иностранных технологий, формировании отечественных инженерных компетенций и расширении экспортного потенциала отечественных брендов.