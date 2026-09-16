Казахстанская группа компаний Shin-Line Group и Корейский институт содействия развитию пищевого промышленного кластера (Korea Food Cluster Promotion Agency) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание и развитие современного пищевого кластера в Казахстане.

В рамках заключенного соглашения южнокорейская сторона предоставит комплексную консультационную и экспертную поддержку. В основе сотрудничества лежит уникальный опыт провинции Чоллабук-до - ключевого аграрного и сельскохозяйственного центра Южной Кореи, где расположен государственный пищевой кластер Foodpolis. На этой площадке сконцентрированы производственные мощности, научно-исследовательские лаборатории и инновационные центры крупнейших мировых и национальных производителей продуктов питания.

Подписанное соглашение носит исключительно стратегический и консультационный характер, не предусматривая прямых финансовых инвестиций или имущественных обязательств. Основной акцент сделан на трансфере знаний и технологий управления, разработке эффективных направлений развития, создании системы поддержки пищевых предприятий и содействии их выходу на международные рынки. Стороны также планируют активно обмениваться информацией о государственных программах поддержки и развивать совместное информационное взаимодействие.

«Президент обозначил развитие пищевого кластера как важное направление для Казахстана. Наш проект полностью соответствует этой задаче. Мы подписали меморандум с Foodpolis, чтобы использовать корейский опыт и вместе сформировать модель пищевого кластера, которая будет работать в Казахстане. Для нас важно создать не просто отдельную площадку, а целую экосистему, где производители смогут получать технологии, экспертизу, развивать переработку и выходить на новые рынки. Это долгосрочный проект, и мы начинаем с изучения и адаптации лучшего корейского опыта», - отметил президент Shin-Line Group Андрей Шин.

Создание специализированного пищевого кластера на основе южнокорейской модели Foodpolis позволит сформировать качественно новую экосистему для отечественных производителей продуктов питания. Экспертная помощь Корейского института содействия развитию пищевой промышленности поможет выстроить эффективную цепочку добавочной стоимости - от переработки сырья до выпуска готовой продукции высокого передела. Изучение и адаптация лучших азиатских практик станет мощным импульсом для систематизации отечественной пищевой индустрии и вывода агропромышленного комплекса Казахстана на международный уровень.