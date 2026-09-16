Казахстан представил опыт цифровизации АПК в Узбекистане

Представители Министерства сельского хозяйства РК приняли участие в международном семинаре, посвященном вопросам применения цифровых и геопространственных технологий, а также решений на основе искусственного интеллекта в аграрном секторе.

Мероприятие организовано Исламской организацией по продовольственной безопасности совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан при участии представителей Казахстана, Турции, Азербайджана и других государств.

В ходе семинара заместитель директора Департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК МСХ РК Нуржан Амиров представил основные направления цифровой трансформации агропромышленного комплекса Казахстана.

В частности, были представлены подходы к развитию государственных информационных систем и цифровых государственных услуг, автоматизации процессов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также эффективному использованию аграрных данных.

Особое внимание в презентации было уделено формированию единой цифровой экосистемы «Е-АПК», направленной на повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства, совершенствование процессов предоставления государственных услуг и развитие современных цифровых сервисов для участников агропромышленного комплекса.

Отдельный блок семинара был посвящен возможностям применения геопространственных технологий и искусственного интеллекта в аграрном секторе. Участники обсудили их использование для анализа сельскохозяйственных данных, мониторинга земель, повышения эффективности управления ресурсами и развития современных цифровых инструментов для аграриев.

В рамках мероприятия состоялся обмен практическим опытом цифровизации аграрного сектора.

Представители стран-участниц обсудили актуальные технологические решения, существующие подходы к цифровой трансформации и перспективные направления развития цифровых сервисов в сельском хозяйстве.