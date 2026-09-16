С 1 октября аграрии смогут подать заявки на финансирование сезона 2027 года

АО «Аграрная кредитная корпорация» начнет прием заявок на финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2027 года по программе «Кең дала 2» с 1 октября 2026 года. Ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составит 5% годовых.

Механизм раннего финансирования по «Кең дала 2» АКК впервые внедрила в конце 2024 года. Это позволило аграриям заранее подготовиться к сезону и планировать основные расходы до начала посевной. Сезон 2027 года также начнется с раннего финансирования: прием заявок по программе «Кең дала 2» стартует 1 октября 2026 года.

Раннее финансирование показало свою востребованность на практике. Аграрии используют это время не просто для получения займа, а для подготовки всего производственного цикла: закупают необходимые ресурсы, ремонтируют технику, планируют расходы.

Масштаб программы за это время существенно вырос. По итогам 2025 года в рамках «Кең дала 2» с учетом раннего финансирования сельхозтоваропроизводителям было направлено 501,5 млрд тенге.

По состоянию на 16 сентября за сезон 2026 года выдано 664,4 млрд тенге.

При этом меняется не только объем финансирования, но и доступ к нему. Получить средства по программе можно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации, а также непосредственно через филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация».