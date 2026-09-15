Фитосанитарный контроль: в шести регионах выявлена зараженная подкарантинная продукция

В рамках государственного фитосанитарного контроля территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК предотвращены попытки ввоза и распространения опасных карантинных организмов на территории Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей, а также в городе Астане.

В ходе досмотра подкарантинной продукции инспекторами были отобраны образцы для проведения лабораторных исследований. По результатам экспертизы, проведенной областными филиалами РГП на ПХВ «Фитосанитария», в отдельных партиях продукции выявлены карантинные объекты, представляющие угрозу для сельскохозяйственных и лесных насаждений.

Так, в Астане и Павлодарской области в 268 кубометрах лесоматериалов и пиломатериалов подтверждено заражение черным сосновым усачом (Monochamus galloprovincialis).

В Западно-Казахстанской области в партиях зерновых и масличных культур общей массой более 397 тонн — ячмене, сафлоре и льне — выявлены карантинные сорняки горчак ползучий и повилика.

В Жамбылской области в тонне свежей сливы обнаружены восточная плодожорка (Grapholita molesta) и калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus).

В Актюбинской области в партии салата айсберг массой 0,8 тонны выявлен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).

Кроме того, на посту «Б. Қонысбаев» в Туркестанской области в двух партиях гранатов из Республики Узбекистан, общей массой 1,55 тонны, обнаружен червец Комстока.

Зараженная подкарантинная продукция, поступившая из Республики Узбекистан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, возвращена в страны-экспортеры.

В отношении нарушителей фитосанитарных требований возбуждены административные дела. Материалы направлены в судебные органы, по результатам рассмотрения наложены административные штрафы.

КГИ в АПК напоминает импортерам и поставщикам сельскохозяйственной продукции о необходимости строгого соблюдения фитосанитарных требований.

Соблюдение установленных норм при ввозе и перемещении подкарантинной продукции позволяет своевременно выявлять и предотвращать проникновение опасных карантинных организмов на территорию Казахстана и является важной мерой обеспечения фитосанитарной безопасности страны. <Сообщение изменено>