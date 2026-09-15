В Казахстане уже заготовлено более 36,7 млн тонн кормов

В регионах продолжается кормозаготовительная кампания.

По оперативным данным акиматов областей, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 36,7 млн тонн кормов всех видов, что составляет около 89% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период.

На сегодняшний день заготовлено 25,9 млн тонн сена или 101,2% от плана, 2,3 млн тонн сенажа или 100,3% от плана, 2,9 млн тонн концентрированных кормов от плана 50,1%, 1,8 млн тонн силоса и 3,7 млн тонн соломы.

Для обеспечения стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страховых запасов АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости резерв будет использован для обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами.

Кормозаготовительная кампания продолжается во всех регионах страны. К началу зимне-стойлового периода 2026-2027 годов планируется заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

МСХ РК совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании. Проводимый мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.