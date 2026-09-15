ФАО укрепляет потенциал ветеринарной эпидемиологии в Казахстане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) проводит в Астане практический семинар, направленный на укрепление потенциала специалистов ветеринарной сферы в области эпидемиологического надзора, оценки рисков и контроля инфекционных заболеваний животных.

Обучение является частью продолжающейся поддержки ФАО Казахстана и стран Центральной Азии в укреплении потенциала в области ветеринарного эпидемиологического надзора, совершенствовании подходов к профилактике и контролю инфекционных заболеваний животных.

В нем участвуют специалисты ветеринарной сферы из регионов Казахстана. В ходе пятидневного семинара они развивают практические навыки проведения эпидемиологического надзора, оценки рисков, расследования заболеваний.

«Развитие эпидемиологических навыков имеет ключевое значение для того, чтобы ветеринарные службы могли своевременно выявлять заболевания, понимать, где сосредоточены основные риски, и принимать оперативные и целенаправленные меры. Этот семинар предоставляет участникам практические инструменты, которые они смогут непосредственно применять в своей повседневной работе — от анализа данных эпидемиологического надзора до расследования вспышек заболеваний и оценки рисков», — отметил ветеринарный эпидемиолог ФАО Хавьер Гитьян-Мартинес.

Программа семинара направлена на формирование общего понимания роли ветеринарной эпидемиологии и её практического применения для обеспечения здоровья животных.

В рамках сессий участников знакомят с основными принципами эпидемиологического надзора, анализом и интерпретацией данных, оценкой факторов риска, а также подходами к расследованию случаев и вспышек инфекционных заболеваний.

Сочетание технических сессий с практическими упражнениями, кейсами и сценариями, основанными на реальных ситуациях, позволяет участникам не только расширить теоретические знания, но и отработать навыки, необходимые для решения повседневных задач в области здоровья животных.