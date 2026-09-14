В Казахстане разработали новый фито-напиток на основе мёда и имбиря

Учёные Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности, входящего в структуру Национального аграрного научно-образовательного центра, разработали технологию производства безалкогольного функционального фитонапитка на основе мёда и имбиря.

Уникальность разработки заключается в том, что ранее такое сочетание сырья в производстве функциональных напитков в Казахстане не применялось. Учёные впервые объединили мёд и имбирь в единой рецептуре, разработав технологию их щадящей переработки с сохранением функциональных свойств исходного сырья.

В рамках проекта специалистами института было разработано и апробировано 40 рецептур. По итогам исследований и оценки органолептических и экономических показателей отобраны четыре наиболее перспективных варианта.

Полученные напитки характеризуются высоким содержанием антиоксидантов. При разработке технологии особое внимание уделялось сохранению биологически активных компонентов мёда и имбиря, что позволяет получить продукт с выраженной функциональной направленностью.

Практическая значимость разработки заключается в возможности более широкого использования отечественного мёда в пищевой промышленности. Несмотря на значительные объёмы производства мёда в Казахстане, его доля в промышленном производстве функциональных напитков остаётся незначительной. Новая технология создаёт дополнительное направление для переработки продукции пчеловодства и выпуска продуктов с высокой добавленной стоимостью.

На разработку получен патент РК на полезную модель. Также подготовлены методические рекомендации по промышленному производству безалкогольных и слабоалкогольных фитонапитков.

Сегодня технология готова к внедрению на предприятиях пищевой промышленности. Её дальнейшая реализация позволит расширить ассортимент отечественных функциональных напитков, повысить уровень переработки продукции пчеловодства и создать новые возможности для коммерциализации научных разработок НАНОЦ.