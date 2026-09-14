МСХ РК и Halyk Bank развивают единый цифровой контур данных АПК

Министерство сельского хозяйства и Halyk Bank продолжают работу над проектом «Halyk Farmer», направленным на формирование единого цифрового контура данных агропромышленного комплекса.

На очередном рабочем совещании представители МСХ РК и Halyk Bank обсудили дальнейшие шаги по развитию цифровых платформ и технологической инфраструктуры данных для АПК.

«Halyk Farmer» предусматривает объединение данных об учёте поголовья, сделках и отраслевой аналитике в единой цифровой среде. Это позволит повысить прозрачность и прослеживаемость отраслевых процессов, улучшить качество данных и создать дополнительные возможности для развития цифровых сервисов для сельхозтоваропроизводителей.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы согласования бизнес-процессов, выбора технологического решения и формирования требований к объёму и архитектуре хранилища данных информационных систем Министерства.

«Цифровая трансформация АПК — это прежде всего прослеживаемость, качество данных и доверие. Совместный с Halyk Bank проект позволяет объединить учёт поголовья, сделки и отраслевую аналитику в едином цифровом контуре и создать надёжное хранилище данных отрасли. Это повысит эффективность управления сельским хозяйством и откроет новые возможности для казахстанских фермеров», — отметил вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин.

Создание единой инфраструктуры данных станет основой для дальнейшей цифровизации АПК — от совершенствования государственных процессов и отраслевой аналитики до внедрения новых цифровых сервисов для бизнеса и фермеров.

Реализация «Halyk Farmer» является частью системной работы по цифровой трансформации агросектора и созданию современной технологической инфраструктуры для развития сельского хозяйства Казахстана.