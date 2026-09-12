Айдарбек Сапаров ознакомился с реализацией аграрных проектов в Карагандинской области

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ознакомился с реализацией крупных инвестиционных проектов в сфере АПК региона.

Одним из ключевых объектов стал молочно-товарный комплекс ТОО «Евразия инвест», рассчитанный на 6 тыс. голов дойного стада.

Первая очередь комплекса мощностью 1,2 тыс. голов уже введена в эксплуатацию. В настоящее время ведется строительство второй очереди на 2,4 тыс. голов. Реализацию третьей очереди аналогичной мощности планируется начать в 2028 году.

После выхода комплекса на проектную мощность дойное стадо составит 6 тыс. голов, а общее поголовье с учетом молодняка превысит 15 тыс. голов. Ежегодный объем производства составит более 70 тыс. тонн молока.

Параллельно формируется собственная кормовая база. Земельный фонд компании составляет 56 тыс. га, включая 10 тыс. га орошаемых земель.

В хозяйстве функционирует элеватор мощностью 35 тыс. тонн с перспективой расширения до 50 тыс. тонн. Производственные процессы автоматизированы, качество зерновых и масличных культур контролируется собственной лабораторией.

Действует современное овощехранилище емкостью 17 тыс. тонн. В настоящее время ведется строительство еще трех объектов, ввод которых позволит увеличить мощности хранения дополнительно на 35 тыс. тонн.

Благодаря мерам господдержки за три года работы КХ «Асхат» увеличило посевные площади с 1 тысяч га до 18 тысяч га, 1,2 тысяч га приходится на орошаемые земли.

В перспективе хозяйство планирует развивать животноводческое направление. В частности, предусматривается строительство молочно-товарной фермы на 1,5 тыс. голов и создание откормочной площадки единовременной вместимостью 5 тыс. голов.

Также планируется развитие картофелеводства на площади 500 га и увеличение площади орошаемых земель до 10 тыс. га.

Еще одним объектом посещения стала молочно-товарная ферма ТОО «МФ Рамадан», где реализуется проект расширения стоимостью 4,8 млрд тенге. На ферме содержится более 1 тыс. голов КРС. Ведется работа по увеличению поголовья до 1,5 тыс. голов. После завершения проекта объем производства составит 27 тонн молока в сутки.

«Развитие молочного животноводства остается одним из приоритетных направлений. Сегодня важно не только увеличивать объемы производства молока, но и обеспечивать его стабильное качество и бесперебойные поставки для отечественных перерабатывающих предприятий.

Для этого необходимо развивать современные молочно-товарные фермы, повышать продуктивность поголовья за счет улучшения генетики, внедрять автоматизированные технологии и формировать собственную кормовую базу. Такой комплексный подход позволяет снижать производственные затраты и повышать эффективность хозяйств», — отметил Айдарбек Сапаров.

По итогам поездки министр поручил обеспечить соблюдение сроков реализации инвестиционных проектов и своевременный выход предприятий на проектные мощности. Также поручено уделить особое внимание развитию орошаемого земледелия, укреплению кормовой базы, внедрению современных технологий и эффективному использованию сельскохозяйственных земель.