Айдарбек Сапаров: Развитие агробизнеса должно идти вместе с развитием села

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров призвал сельхозтоваропроизводителей не ограничиваться производственными показателями и активнее инвестировать в развитие сельских территорий, создавая постоянные рабочие места и современную социальную инфраструктуру. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область, где встретился с аграриями региона и ознакомился с деятельностью одного из передовых хозяйств области.

Айдарбек Сапаров отметил, что уборочная кампания в целом по стране идет хорошими темпами. На сегодняшний день убрано 10 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 63,9% площадей. Намолочено 14 млн тонн зерна.

Темпы уборки опережают показатели прошлого года. На аналогичную дату в 2025 году было убрано 6,7 млн га и намолочено 9,5 млн тонн зерна.

В Карагандинской области уже убрано 646 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 71,4%. Собрано 197 тыс. тонн картофеля и 63 тыс. тонн овощей.

Одним из ключевых вопросов встречи стало обеспечение доступности финансовой поддержки для СХТП.

В рамках программы «Кең дала» финансирование на проведение весенне-полевых и уборочных работ на сумму 15,6 млрд тенге получили 233 карагандинских фермера. Это позволило охватить свыше 182 тыс. га посевных площадей.

По программе льготного лизинга заключено 866 договоров на поставку 925 единиц сельхозтехники стоимостью 18,2 млрд тенге.

В рамках программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области в регионе полностью освоено 7 млрд тенге. Профинансировано четыре проекта по развитию орошения и строительству МТФ.

Министр подчеркнул, что устойчивое развитие агросектора невозможно без создания постоянной занятости, развития социальной инфраструктуры и повышения качества жизни людей, которые живут и работают на селе и призвал активнее инвестировать в инфраструктуру родных сел, создавать комфортные условия для жизни сельчан.

«Аграрии должны отходить от практики чисто сезонного найма и стремиться к обеспечению круглогодичной занятости сельских жителей. Когда у человека есть постоянная работа, достойные условия жизни и инфраструктура в родном селе – это совсем другое отношение к труду и земле. Об этом неоднократно говорил и Глава государства», – сказал Айдарбек Сапаров.

Показательным примером эффективного ведения хозяйства и социальной ответственности бизнеса министр назвал деятельность ТОО «Шахтерское», которое посетил в ходе рабочей поездки.

Предприятие является градообразующим для села Шахтерское, имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства по выращиванию семян картофеля и является оригинатором семян зерновых культур. На базе хозяйства также действует крупный репродуктор по разведению крупного рогатого скота мясного направления породы ангус.

Глава ведомства ознакомился с работой картофелехранилища, ходом уборки картофеля, а также реализацией двух крупных инвестиционных проектов — по вовлечению в сельскохозяйственный оборот 1 792 га орошаемых земель и строительству нового овощехранилища мощностью 15 тыс. тонн.

Предприятие инвестирует не только в расширение производства, но и в развитие социальной инфраструктуры села.

Именно такой подход, по мнению министра, должен становиться ориентиром для бизнеса в сельской местности — когда экономическая эффективность предприятия напрямую сочетается с ответственностью за развитие территории, на которой оно работает.

Руководитель ТОО «Шахтерское», обладатель звания «Еңбек ері» Георгий Прокоп отметил, что государственная поддержка является важным фактором развития аграрного производства и повышения его эффективности.

«Для сельхозтоваропроизводителей сегодня создан целый комплекс инструментов поддержки. Благодаря инвестиционным субсидиям и льготному кредитованию мы можем обновлять технику, развивать орошение, строить современные объекты хранения и последовательно увеличивать производственные мощности», — отметил Георгий Прокоп.

Инвестиции ТОО «Шахтерское» в основной капитал в 2025 году превысили более 5 млрд тенге.

Айдарбек Сапаров также отметил стратегическое значение расширения орошаемых площадей и создания современных мощностей по хранению сельхозпродукции для укрепления продовольственной безопасности страны.

Участники встречи задали министру вопросы по актуальным вопросам государственной поддержки, финансирования, развития производства, реализации инвестиционных проектов и дальнейшего развития АПК.