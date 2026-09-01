Вице-министр сельского хозяйства проведёт встречу с населением Акмолинской области

4 сентября 2026 года вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов проведёт встречу с населением, в том числе с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской области.

На повестке дня — тема: «О принятых мерах по развитию агропромышленного комплекса региона».

Встреча состоится в 11:00 по адресу: г. Кокшетау, улица Абая, 88, здание акимата Акмолинской области.

Приглашаем СМИ принять участие во встрече.

Подробная информация по тел.: +7 (7172) 555-765 – Асия Нурпейсова.

Вопросы и предложения по развитию АПК региона просим направлять на электронную почту: targynova.k@minagri.gov.kz.