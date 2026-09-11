Не допущен ввоз 252 тысяч куриных яиц из Российской Федерации

На границе с Российской Федерацией пресечена попытка ввоза в Казахстан 252 тысяч куриных яиц без обязательных ветеринарных сопроводительных документов.

На ветеринарном контрольном посту «Жайсаң» сотрудники Актюбинской областной территориальной инспекции КВКН МСХ РК в ходе контроля транспортного средства, следовавшего из Российской Федерации в город Байконыр, выявили отсутствие необходимых ветеринарных документов на перевозимый груз.

По факту нарушения составлены соответствующий акт и административный протокол. Партия яиц возвращена в Российскую Федерацию.

Перевозчику разъяснены требования ветеринарного законодательства и правила перемещения подконтрольной продукции через государственную границу.

Комитет ветеринарного контроля и надзора продолжает осуществлять контроль за перемещением подконтрольной продукции через государственную границу и принимает необходимые меры для недопущения ввоза продукции без соответствующих ветеринарных документов.