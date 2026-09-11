В «СК Агро 2050» прибыла первая партия племенного скота из Германии

В Северо-Казахстанской области продолжается реализация инвестиционного проекта по расширению производства молока. На молочно-товарную ферму ТОО «СК Агро 2050» прибыла первая партия из 165 племенных нетелей голштино-фризской породы из Германии.

После прохождения необходимых процедур в аэропорту Караганды животные были доставлены на молочно-товарную ферму, расположенную в районе Магжана Жумабаева. Прибывшее поголовье размещено на карантине, где проводится комплекс предусмотренных ветеринарно-профилактических мероприятий.

Всего в рамках проекта предусмотрен завоз 660 голов высокопродуктивного племенного скота. Оставшиеся 495 нетелей будут доставлены поэтапно.

Приобретение племенного скота осуществляется в рамках Комплексного плана развития животноводства. Через СПК «Солтүстік» по программе «Береке» на реализацию данного направления профинансировано 1,4 млрд тенге.

Завоз высокопродуктивного племенного поголовья позволит предприятию сформировать качественное маточное ядро, увеличить дойное стадо и повысить продуктивность молочного производства. Государственная поддержка создает условия для технологического обновления и расширения производственных мощностей предприятия.

Проект предусматривает поэтапное увеличение поголовья на МТФ до 12 тыс. голов. После выхода комплекса на плановые показатели ожидается производство до 150 тонн молока в сутки. Кроме того, реализация проекта позволит создать более 120 постоянных рабочих мест.

Развитие молочного животноводства, увеличение производства отечественной продукции и укрепление племенной базы являются одними из приоритетных направлений государственной аграрной политики. Использование высокопродуктивного племенного поголовья способствует повышению эффективности и устойчивости молочного производства.