Казахстан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере фитосанитарной безопасности

В Алматы состоялся международный семинар «Региональное сотрудничество в сфере управления трансграничными вредными организмами сельского хозяйства — Transboundary Plant Health Dialogue 2026».

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, научных и образовательных организаций, профильных учреждений и международных партнеров из Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана.

Участники обсудили вопросы предупреждения и контроля трансграничных фитосанитарных угроз, включая распространение карантинных и особо опасных вредных организмов, заболеваний растений и сорной растительности.

Отмечено, что эффективное управление такими рисками требует координации действий стран, оперативного обмена информацией, совместного мониторинга, совершенствования диагностики и развития механизмов раннего предупреждения.

Особое внимание уделено применению современных технологий в сфере защиты растений. Рассмотрены возможности использования дистанционного зондирования Земли, Big Earth Data, спутникового мониторинга, беспилотных летательных аппаратов, датчиков интернета вещей и искусственного интеллекта для выявления и мониторинга фитосанитарных угроз.

Ключевым практическим результатом семинара стало подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между профильными организациями Казахстана и Кыргызстана.

Документ подписан Национальным аграрным научно-образовательным центром, Департаментом перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Казахским научно-исследовательским институтом защиты растений и карантина имени Жазкена Жиембаева и Объединением юридических лиц «Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана».

Меморандум предусматривает взаимодействие в сфере научных исследований, мониторинга фитосанитарных рисков, обмена информацией и технологиями, подготовки специалистов, а также разработки и реализации совместных проектов.

Реализация договоренностей позволит укрепить координацию между профильными организациями двух стран, повысить эффективность выявления и предупреждения трансграничных фитосанитарных угроз и расширить применение современных методов защиты растений.

Проведение семинара и подписание меморандума стали практическим шагом по развитию регионального сотрудничества в сфере фитосанитарной и продовольственной безопасности.