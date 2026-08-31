Рекомендации по торговой стратегии для производителей зерна, масличных и бобовых 31.08.2026
Данные рекомендации разработаны научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».
Зерновые
На рынке Казахстана сохраняется заметная дифференциация цен на зерновые в зависимости от региона и качества продукции. Активизировались закупки ячменя.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая
средняя цена (элеватор)
Изменения
Рекомендация
Возможный
макс
Возможный мин
пшеница мяг 3 кл, 28 клк +
116
СТОП
145
пшеница мяг 3 кл, до 25 клк
99
СТОП
120
пшеница мяг 3 кл, до 23 клк
95
СТОП
110
пшеница мяг 4 кл, до 20 клк
87
СТОП
110
пшеница мяг 5 кл, до 17 клк
70
СТОП
100
ячмень 2 кл
67
ПО МЕРЕ
95
Дурум (прот 14+)
93
ПО МЕРЕ
120
Дурум (прот 15+)
106
ПО МЕРЕ
140
красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай
Масличные/Бобовые
На рынке чечевицы более привлекательной остается красная.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая цена
Изменения
Рекомендация
Возможный макс
Возможный мин
Лён
188
ПО МЕРЕ
230
Рапс
207
+10
ПО МЕРЕ
230
Подсолнечник
221
ПРОДАЖА
240
180
Сафлор
178
ПО МЕРЕ
200
150
Соя
193
ПО МЕРЕ
250
180
Горчица белая
215
ПО МЕРЕ
260
Горох (желт)
85
ПРОДАЖА
145
Чечевица крас
112
ПРОДАЖА
200
Чечевица зел (крупная тар)
110
ПРОДАЖА
250
-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай
Пояснение:
Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.
Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.
Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.
Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.