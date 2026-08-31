Хозяйство «Бірлік» признано лучшим производителем шубата в Казахстане

Гала-финал республиканского гастрономического фестиваля шубата «SHUBAT FEST-2026» прошел в Актау.

Мероприятие объединило отечественных производителей, представителей малого и среднего бизнеса, экспертов, ремесленников, а также жителей и гостей города.

«SHUBAT FEST-2026» стал площадкой для демонстрации такого потенциала — от традиционного национального напитка до современных продуктов на основе верблюжьего молока. Подобные инициативы способствуют сохранению национального гастрономического наследия, поддержке отечественного предпринимательства и формированию новых возможностей для развития агропромышленного комплекса.

В текущем году на участие в фестивале поступило 83 заявки от производителей шубата. По итогам отборочного этапа в финал вышли 20 участников из Мангистауской и Атырауской областей.

Финал прошел в формате масштабной дегустации. Продукцию участников оценили 3 тысячи зарегистрированных дегустаторов старше 18 лет. Посетители также приняли участие в народном голосовании, которое стало одним из критериев определения победителя в главной номинации фестиваля.

Победитель в номинации «Лучший шубат» определялся на основе комплексной трехсторонней оценки. 20% итогового результата составило народное голосование, 40% — лабораторная экспертиза и еще 40% — оценка профессионального жюри. Такой подход позволил одновременно учитывать мнение потребителей, объективные показатели качества продукции и профессиональную экспертную оценку.

В рамках фестиваля была представлена широкая линейка продукции на основе верблюжьего молока.

На ярмарке местных предпринимателей и ремесленников была представлена продукция малого и среднего бизнеса региона, включая изделия ручной работы в национальном стиле, украшения, национальную одежду и другие товары отечественного производства.

Проведение ярмарки позволило местным предпринимателям представить свою продукцию широкой аудитории, повысить узнаваемость региональных брендов и наладить новые контакты с потенциальными потребителями и партнерами.

По словам участников, развитие переработки верблюжьего молока открывает новые возможности для расширения ассортимента отечественной продукции и ее продвижения на рынке.

«Такие мероприятия имеют важное значение для популяризации продукции отечественных производителей и повышения интереса к традиционным продуктам питания. Сегодня перед агропромышленным комплексом стоит задача не только увеличивать объемы производства сельскохозяйственного сырья, но и развивать его глубокую переработку, создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и расширять рынки ее реализации. В этом плане развитие верблюжьего хозяйства и переработки верблюжьего молока представляет значительный потенциал для регионов страны», — отметил директор департамента животноводства МСХ РК Баглан Аймурзаев.

Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения победителей во всех конкурсных номинациях.

Главный приз в номинации «Лучший шубат» автомобиль GWM Poer был вручен крестьянскому хозяйству «Бірлік»из города Жанаозен Мангистауской области.