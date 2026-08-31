В Атырауской области наращивают объемы вылова и экспорта рыбной продукции

В рамках реализации государственной политики по развитию рыбного хозяйства в Атырауской области принимаются комплексные меры, направленные на увеличение объемов добычи и переработки рыбной продукции, повышение эффективности отрасли, развитие экспортного потенциала и расширение мер государственной поддержки отечественных производителей.

По итогам января-мая 2026 года в регионе выловлено 5 530 тонн рыбы.

При этом значительная часть произведенной продукции реализуется на внешних рынках. За отчетный период на экспорт направлено около 4 643 тонн рыбной продукции, что составляет порядка 84% от общего объема вылова.

Высокие объемы экспортных поставок свидетельствуют о востребованности казахстанской рыбной продукции на зарубежных рынках и создают дополнительные возможности для дальнейшего развития отрасли. В целях повышения конкурентоспособности предприятия региона осуществляют модернизацию производственных мощностей, расширяют ассортимент выпускаемой продукции, внедряют современные технологии переработки и осваивают новые направления сбыта.

Особое внимание уделяется развитию перерабатывающего сектора, повышению степени переработки сырья и обеспечению соответствия выпускаемой продукции требованиям внешних рынков. Реализация указанных мер направлена на формирование устойчивой производственной базы и увеличение добавленной стоимости внутри страны.

На данный момент в регионе насчитывается 8 предприятий по переработке рыбы.

Развитие рыбного хозяйства является одним из приоритетных направлений агропромышленной политики и имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности, повышения экспортных возможностей страны и развития экономики регионов.

Вопросы развития рыбного хозяйства находятся на постоянном контроле.